وطن النهار

أكد سفير اليمن لدى الكويت د. علي بن سفاع ان تدخل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد انهى كثيراً من الازمات التي كادت تعصف بمنطقة الخليج.

وقال: لولا حكمة سموه وتدخله في الوقت المناسب بحسه القومي والعربي لاخذت تلك الازمات مناحي خطيرة.

وأضاف في كلمة بمناسبة نجاح قمة الرياض، ودور الكويت في رأب الصدع: في البداية نهنئ دول مجلس التعاون الخليجي على نجاح قمة الرياض، وقد أثلج دورنا جميعا ما لمسناه من إشارات المصالحة وعلامات التقارب بين الأشقاء في دول الخليج والتي كانت قد بدأت بشائرها بنجاح دورة كأس الخليج 24 لكرة القدم بالدوحة.

ومضى يقول: ونحن نعتبر أن نجاح هذه القمة بداية لمسار خليجي واعٍ، تقدم فيه المصلحة القومية على مصلحة أي دولة من دول المجلس، فالجميع يدرك أن هذا العصر هو للتكتلات القوية، وليس للدول المتفرقة التي من السهل النيل منها مهما كانت قوتها. واستطرد ان الجميع لابد أن يسمو فوق الخلاف فالمملكة العربية السعودية لابد أن تلعب دور الشقيق الأكبر الذي يحتوي الجميع ويسمو على الخلاف لمصلحة البيت الخليجي، وعلى باقي الأشقاء السعي لحل أي خلاف حتى تتحقق القوة المنشودة. وقد رأينا ذلك، فكل من دول المجلس أبدت الرغبة الصادقة في حل الأزمة، وبدا ذلك في الأجواء الإيجابية التي سادت القمة.

وزاد نتوقع أن تغتنم المملكة العربية السعودية فرصة توليها رئاسة مجموعة قمة العشرين للدورة القادمة إلى نوفمبر 2020، وذلك من أجل وضع القضايا العربية والخليجية على اجندة القمة، والدفع بملفات القضايا العربية والإسلامية إلى المقدمة، وعلى دول العالم العربي والإسلامي ايضا اغتنام هذه المناسبة لتوحيد كلمتهم والاصطفاف الى جانب المملكه العربية السعودية، والاتفاق على استراتيجية عربية واحدة تجاه ما سيعرض في هذه القمة وأهمها الثورة الصناعية الرابعة.

وقال السفير اليمني: وبالعوده الى قمة الرياض، فإن نجاح هذه القمة في انجاز التقارب الخليجي لم يکن ليتم فجأة بل بذل في إنجاز ذلك الجهد الكبير والكثير من قبل دولة الكويت ممثلة بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، أمير البلاد. فمنذ بدء الأزمة وحدوث المقاطعة مع دولة قطر، لم تترك دولة الكويت أي فرصة لجمع الأشقاء على طاولة واحدة وبكل الطرق رغبة في إيجاد الحلول التي من شأنها أن تعيد الوئام بين دول مجلس التعاون الذي يحفظ وحدة الخليج في وجه أي مخاطر ممكنة.

ومضى يقول: لقد حمل صاحب السمو الأمير هم الأزمة الخليجية في حله وترحاله ولم يأل جهدا لإعادة اللحمة بين الأشقاء وتجاوز الخلاف الحاصل بينهم، وكانت كلمة صاحب السمو في هذا الشأن بأن «استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولاً، خاصة أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.» بمثابة الإشارة القوية الى قرب انتهاء الأزمة.

وختم بقوله: وفي الحقيقة أن دور صاحب السمو وجهوده الحثيثة في انهاء الأزمة الخليجية غير جديد ولا مستحدث، فصاحب السمو هو عميد الدبلوماسية العالمية وحكيم العرب فكم من أزمات سابقة عصفت بمنطقة الخليج ولولا حكمته وتدخله في الوقت المناسب بحسه القومي والعربي لأخذت تلك الأزمات مناحي خطيرة.

فكل الشكر والتقدير لحكيم العرب وأدام الله عليه الصحة والعافية ومتعنا بحكمته وحنكته وجهوده الطيبة خدمة لشعوبنا العربية.

