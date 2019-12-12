وطن النهار

اختتمت امس فعاليات (حملة كويت جديدة 2035) التي أقيمت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة مريم العقيل وجمع من المشاركين من داخل وخارج الكويت. وفي تصريح صحافي قالت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان المؤتمر ناقش في اليوم الأول عوامل تشجيع الاستثمار في الكويت والفرص المتاحة في السوق فضلا عن جلسة بشأن مدينة الحرير والهدف من تنفيذها لانشاء منطقة شمالية تعادل مساحتها ثلث مساحة الكويت فضلا عن مناقشة البنية التحتية لدولة الكويت ومدى توفر الامكانات التي تتيح الاستثمار في الكويت. وذكرت العقيل ان اليوم الثاني من أيام المؤتمر شهد اقامة عدد من الجلسات بدات بجلسة حول الاصلاحات الاقتصادية لتكون لدينا بيئة اقتصادية مستدامة تحقق إحدى ركائز خطة التنمية وهي الاقتصاد المتنوع المستدام فضلا عن جلسة ثانية حول التكنولوجيا الرقمية بهدف التحول الى هذا النوع من التكنولوجيا والمقومات المتوفرة في هذا الشأن وكيفية تحقيقها عن طريق سياسات وخطط لكي يمكن تحقيقها في 2035 مشيرة الى ان المشاركين في الجلسات من الخبراء والمختصين من كبرى الشركات العالمية والبنك الدولي.

وذكرت ان باقي جلسات اليوم الختامي ناقشت محورا مهماً هو ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة وكيفية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين بحضور وكيل وزارة الصحة وجمع من المختصين فضلا عن جلسة تتعلق بالنفط والغاز وأخرى تتعلق بركيزة رأس المال البشري الابداعي و جلسة عن البيئة مشيرة الى ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حرصت على ان تنظم هذه الجلسات التي تحتوي على هذه العناوين المهمة بهدف ايصال الرسائل التي تهدف اليها الحكومة وطرح المعوقات والتحديات التي تواجه الدولة من اجل تضافر الجهود وتحقيق الركائز التنموية والاستدامة التي ننشدها في مجالات البيئة والاقتصاد والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وغيرها.

وشددت العقيل على أهمية التعاون وتضافر الجهود والمحافظة على مقدرات البلد للوصول الى رؤية صاحب السمو امير البلاد مشيرة الى انه بدون ذلك فسيكون تحقيق النتائج بطيئاً مشيرة الى انه كلما كان هناك تفاعل واهتمام من العاملين في القطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين سنحقق ما نهدف اليه من تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 لافتة الى الحرص على اقامة قمة سنوية الى ان نصل الى 2035 لاستعراض النتائج وتسليط الضوء على الخطط السنوية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي لتحقيق الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035.

ومن جهة أخرى شهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من أيام المؤتمر مناقشة قضية الاصلاح الاقتصادي والتنويع الاقتصادي الدخل اكد فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الهدف من هذه الجلسة هو علاج أهمية الاصلاح الاقتصادي والتحديات بمشاركة البنك المركزي وتسليط الضوء على المبادرات التي قامت فيها الدولة والتي يجب توفيرها ودوافع ضرورة الاصلاح والتنويع الاقتصادي. واكد انه مع بداية الثورة الصناعية فان مايسمى بالنفط الجديد هو المعلومات والسعي من اجل ان تكون الكويت منصة أساسية في هذا المجال لتحويل الكويت الى منصة تجارية مالية ثقافية مشددا على أهمية بناء القدرة البشرية في البلاد وضرورة التغيير من اجل الاستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي والاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في التنمية. وشدد على أهمية ان تبتعد الحكومة بشكل تدريجي عن دورها المشغل وتتحول الى الدور المنظم والمراقب وتحويل دور القطاع الخاص من مجرد متعاقد الى مستثمر وشريك مع ضمان شبكة امان أساسي بالاضافة الى الابتعاد عن مركزية الدولة وان يكون محورها المواطن.

