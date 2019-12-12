وطن النهار

أشاد الناشط السياسي راكان بن حثلين بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام في التعامل مع المواطنين، مشيرا الى ان قرار الفريق النهام بتخصيص يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع لاستقبال المراجعين، يعكس حرص هذا الرجل على الاستماع الى مطالب المراجعين واقتراحاتهم والعمل على حل مشاكلهم. كما أشاد بن حثلين في تصريح صحافي، بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي الذي كان سباقا في فتح بابه للمراجعين وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع ومنح الحقوق لأصحابها دون الحاجة الى الواسطة.

وتمنى بن حثلين أن يحذو كل مسؤول في الدولة حذو الفريق النهام وزملائه في الوزارة، والابتعاد عن عقلية التعالي في الأبراج العاجية المبنية على أوهام التكبر التي تعشش في عقول بعض المسؤولين.

ودعا الى التعامل مع المراجعين بمسطرة واحدة بعيدا عن المحسوبيات والوساطات وتدخلات بعض السياسيين من نواب وغيرهم، مؤكدا أن التعامل بالمحاباة والترضيات وتمرير المعاملات بشكل انتقائي هي أشكال من الظلم الذي يمحق كل من يشارك به وكل من يقبل بمنح الحقوق لغير أصحابها.

