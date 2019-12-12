وطن النهار

استقبل مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال الذياب، البروفسور د. فاروق پيغيت، نائب رئيس الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية الصديقة، ترافقه السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك وعدد من المسؤولين.

ورحب اللواء الذياب بالوفد الصديق، ونقل اليهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، مثمنا جهود سفارة الجمهورية التركية الصديقة لدى الكويت في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبخاصة في المجالين العسكري والأمني. وبحث الجانبان تطوير التعاون المشترك بين الحرس الوطني والجهات ذات الصلة في الجمهورية التركية الصديقة، لاسيما أن الحرس الوطني تجمعه اتفاقية تعاون مع قوات الجندرما التركية في مجال التدريب والتعاون الأمني والعسكري، بما يسهم في خدمة أهداف التطوير في الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا». حضر اللقاء من الجانب التركي د. مراد جاران مدير ادارة التعاون الدولي في رئاسة الصناعات الدفاعية وارتاتش كوجا مدير ادارة الشرق الأوسط وافريقيا في رئاسة الصناعات الدفاعية وفاتح ياكيجي خبير الصناعات الدفاعية، ومن الحرس الوطني المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد العميد رياض محمد طواري وضباط من مديرية التجهيز والعقود.

