وطن النهار

نفذ مركز القيروان الصحي عملية اخلاء بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء، وادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، ووزارة الداخلية متمثلة فى مخفر منطقة القيروان. تم الاخلاء الوهمي باندلاع حريق وانطلاق صافرة الانذار وانتشار الأدخنة داخل المبنى ما تسبب باصابات لبعض الأفراد الموجودين في المبنى، المكون من طابقين، ومساعدة جميع الموجودين على التجمع عبر مخارج الطوارئ بمساعدة الادارة العامة للاطفاء، بالاضافة الى عمل الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين من خلال ادارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة، ومشاركة الادارة العامة للاطفاء باطفاء الحريق والتأكد من سلامة المبنى. وقالت رئيسة مركز القيروان الصحي د. أمينة العطوان أنه تم تشكيل فرقة عمل داخل المركز مكونة من أعضاء لجنة السلامة وادارة المخاطر بالمركز حيث تم توزيع الأدوار فيما بينهم، على أن التدريب على عملية الاخلاء الوهمي يسهم في نشر ثقافة كيفية التعامل في حالات الطوارئ والاخلاء الجماعي. وذكرت أن هذه التدابير تأتي حرصا من المركز على رفع مستوى الوعي الوقائي في اجراءات الأمن والسلامة لدى الموظفين والمراجعين وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والازمات من خلال تنفيذ عملية اخلاء قصيرة باشراف الجهات المختصة للحد من وقوع مصابين اثناء تلك الأحداث. وأن المركز قام بنشر الوعي من خلال المحاضرات التدريبية مع الادارة العامة للاطفاء قبل اقامة الاخلاء. وتقدمت العطوان بالشكر لجميع المشاركين من رجال الادارة العامة للاطفاء و الدفاع المدني و وزارة الصحة ووزارة الداخلية على مساهمتهم في نجاح عملية الاخلاء.