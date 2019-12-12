وطن النهار

أكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري، اهتمام الوزارة الكبير بالملاحظات الواردة من لجنة الميزانيات بمجلس الامة والاجهزة الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين، مشيرة الى ان هذه الملاحظات تمثل توجيهات قيمة سواء اثناء السنة المالية او ما تم مناقشته في لجنة الميزانيات والتي تسهم في رفع كفاءة وعمل الوزارة من اجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.

وقالت الهاجري في تصريح صحافي، إن الشؤون تولي أهمية قصوى لمتابعة الأسئلة البرلمانية ودراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تم استيفائها جميعها وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض ومن خلال قطاعاتها المختلفة كونها احد وزارات الخدمات ذات الارتباط المباشر بالمواطن من خلال قطاعات التعاون والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

وتابعت: «ذلك بالاضافة الى القطاعات المساندة متمثلة بقطاعات الشؤون المالية والادارية والتخطيط والتطوير الاداري والشؤون القانونية، لافتة الى أن الوزارة تشرف على الجمعيات الخيرية والمبرة والجمعية الأهلية والحضانات الخاصة اضافة الى وحدات الرعاية الاسرية ومراكز تنمية المجتمع وصالات الافراح وصالات تسلية الأطفال اضافة الى نوادي الأطفال موزعة على مختلف مناطق الكويت. وأضافت: أن الوزارة تقدم رعاية منزلية متكاملة للمسنين، كما يمتد اشرافها ليشمل ما يزيد عن 70 جمعية تعاونية موزعة على مختلف مناطق الكويت لتكمل دورها الاجتماعي من خلال اشرافها على الدور الايوائية الممثلة في ادارة رعاية المسنين وادارة رعاية الاحداث وادارة الحضانة العائلية».

رفع الكفاءة

وذكرت، ان وزارة الشؤون تقوم على تنفيذ 9 قوانين تدخل في اطار اختصاصاتها بصورة مباشرة ومرتبطة بخدمة المواطنين، لافتة الى انه من اجل العمل على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية والمشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعد نقل أربعة ادارات من الوزارة الى الهيئة فقد تم ادراج اعتمادات بمشروع ميزانية السنة المالية 2020/2021 من اجل تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم كل المباني والخدمات الأرضية من حيث اعمال الصيانة والترميم والهدم اذا استدعى الامر.

وأشارت الى ان الوزارة تعتمد في عملها على كوادر وطنية حيث يبلغ عدد موظفيها أكثر من 6000 موظف موزعين على القطاعات المختلفة وتعمل الوزارة على تأهيلهم بما يتناسب مع اختصاصاتها، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتغطية نسبة الاحلال وفقا للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف. ولفتت الى انه وبالنظر الى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة فمن الطبيعي ان تتم هناك مناقلات ما بين البنود حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36% من جملة اعتمادات السنة المالية المنتهية 2018/2019 البالغ قيمتها 426,268,000 وفق بندين، الباب الأول تعويضات العاملين حيث تم اجراء المناقلة لكي تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود بنظام اوراكل مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات حسب تصنيف النظم المتكاملة بالاضافة لتعزيز البنود رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82% من اجمالي قيمة المناقلات التي تمت على ميزانية وزارة الشؤون للسنة المالية المنتهية 2018/2019 والبند الثاني هو باب السلع والخدمات تم اجراء المناقلة لبنود الميزانية وذلك حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة مقابل خدمات مؤداة بالاضافة الى تعزيز البند المختص لشراء حفاضات لكبار السن.

مساعدات اجتماعية

وأوضحت الهاجري ان قيمة ما تقدمه الوزارة من مساعدات اجتماعية من خلال ادارة الرعاية الأسرية وصلت الدفعة الشهرية لشهر أكتوبر 2019 الى 21,763،861 مليون دينار كويتي لعدد 42,641،000 ملف لعدد48,275,000 فرد وفق الصرف الفعلي اضافة الى الحالات التي يتم اضافتها شهريا بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مبينة ان قيمة الديون المسجلة في الوزارة ناشئة منذ العام 2016 وذلك بعد ان قامت الوزارة بارادة منفردة بفحص شامل لجميع ملفات المساعدات سواء المستمر منها او الموقوف منذ عام 1994 وكان نتيجة ذلك ان تبين صرف مبالغ دون وجه حق عن سنوات مالية سابقة لذلك ومخالفة للوائح والقوانين المعمول، منوهة ألى انه تم تحصيل ما نسبته 42% من اصل الدين.

وأضافت: تم تكليف ادارة الشؤون المالية بالعمل على تحصيل المديونيات وفق الحدود المسموح بها واحالة من يتخلف عن السداد للشؤون القانونية، وشملت هذه الدراسة على تقييم الأنظمة الآلية المستخدمة في صرف المساعدات ومدى ملائمتها للحد والقضاء على صرف المبالغ دون وجه حق، وعليه شرعت الوزارة في تطوير وتحديث الأنظمة الآلية لتتواكب مع المستجدات والعمل على الربط الآلي مع الجهات ذات الشأن والتي تسهم في سرعة اتخاذ القرار بحسم صرف او ايقاف المساعدة فور تغير اي من الأسباب التي ساعدت على صرفها.

وكشفت انه تم الربط الالكتروني الكامل مع 10 جهات وجارٍ حاليا تذليل المعوقات سواء كانت فنية او قانونية مع الجهات المتبقية لاستكمال عملية الربط بل واللجوء لوضع حلول مناسبة يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين من خلال تخصيص مقر دائم لحين الانتهاء من اعمال الربط حيث سيتواجد ممثلو تلك الجهات الحكومية لاصدار الشهادات الرسمية «لمن يهمه الامر» من مقر واحد داخل أروقة الوزارة بالاضافة الى انه يمكن الحصول على هذه الوثائق من برج التحرير.

