وطن النهار

قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود أول من أمس الثلاثاء ان ما يحدث في العالم اليوم من كوارث طبيعية يحتم بذل جهود دولية أكبر لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر الأطراف ال25 لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) الذي تستضيفه العاصمة الاسبانية مدريد. ودعا الشيخ عبدالله الصباح الى ضرورة الاسراع في اتخاذ قرارات مناسبة وقابلة للتطبيق لحماية الشعوب والدول ذات الهشاشة من مخاطر تغير المناخ العالمي.

وقال ان الكويت صنفت من قبل منظمة الأرصاد العالمية في تقريرها الصادر في يونيو الماضي كأعلى درجة حرارة مسجلة خلال الأعوام ال76 الماضية وأعلى درجة حرارة في قارة آسيا. وحذر من ان الكويت بدأت تعاني من التطرف في أحوال الطقس التي تسببت به الأمطار الموسمية في نوفمبر الماضي من فيضانات وأدت الى خسائر في الأرواح والممتلكات كما انها تعاني أيضا من العواصف الرملية والغبارية على مدار العام ما يؤثر بشكل سلبي على النواحي البيئية والصحية والاقتصادية.

وأكد الشيخ عبدالله الصباح أن الكويت تسعى حسب الظروف الوطنية والامكانات المتاحة لاقامة مشاريع طموحة تشارك بها المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأوضح ان ذلك يأتي ضمن اطار رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد باستخدام الطاقات البديلة والمتجددة بما يعادل 15 في المئة من اجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول عام 2030 اضافة الى انشاء مصفاة جديدة صديقة للبيئة الى جانب تحديث وتطوير المنشآت النفطية القائمة للحد من الانبعاثات تماشيا مع الالتزامات البيئية محليا واقليميا ودوليا.