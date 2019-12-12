وطن النهار

اعلن المدير العام لمعهد دسمان للسكري د. قيس الدويري عن افتتاح مختبر الصحة المكانية بحضور جوناثان جيلبرت، سفير أستراليا لدى الكويت وقيادات من وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والعديد من الضيوف الكرام. وقال الدويري خلال الافتتاح إن «معهد دسمان للسكري يفخر بافتتاح مختبرا للصحة المكانية للتعامل مع مرض السكري في الكويت وتقديم حلول مبتكرة تركز على الوقاية المتكاملة والمعلومات الصحية، موجها جزيل الشمر و الثناء والعرفان لوزارة الصحة خصوصاً لتمويلها لهذا المشروع وكذلك للهيئة العام للمعلومات المدنية لتعاونهم المستمر ودعمهم البناء».

واضاف الدويري قائلا: «قام مختبر الصحة المكانية في معهد دسمان للسكري ببناء بنية تحتية تقنية شاملة تدمج البيانات الصحية والادارية مع البيانات البيئية الاجتماعية والمادية لدعم الأبحاث الوبائية المكانية لفهم مرض السكري والوقاية منه.

واوضح ان هذا المختبر أول مركز لبحوث الصحة المكانية المركزة في المنطقة مع القدرة على تطبيق علم الأوبئة المكانية وتطوير المعرفة وفهم الدوافع المكانية لمرض السكري في الكويت. حيث يمكّن المختبر من تطوير منهجيات جديدة للحفاظ على تدخلات فعالة في مجال الصحة العامة والرعاية الطبية في الكويت، والتي تعد جزءًا من رسالة ومهمة المعهد لخدمة الكويت وسكانها.

