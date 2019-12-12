وطن النهار

رحب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالمشاركين في الندوة الثانية عشرة التي تنظمها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية تحت عنوان «تعزيز وحماية حقوق العمالة المتعاقدة في الكويت» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

واستذكر الجارالله ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 سبتمبر 2000 بأن يكون يوم 18 ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للمهاجرين، وذلك نتيجة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من المهاجرين في العالم الباحثين عن فرصة عمل.

وقال في كلمته امام الحضور إن الهجرة عندما تكون سيئة التنظيم يمكنها أن تعمق الانقسامات داخل المجتمعات وتعرض الناس للاستغلال وسوء المعاملة، مشيرا الى الجهود المضنية التي بذلتها الكويت طوال السنوات الماضية في سبيل توفير البيئة المناسبة للعمالة المتعاقدة حتى تسهم بشكل إيجابي في عجلة التنمية.

واكد حرص الكويت على إنشاء أجهزة مختصة بالعمالة ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة وهي تعمل باستمرار على تعزيز وحماية العمالة المتعاقدة وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة وفقا للقانون، حيث تشكل العمالة الوافدة وأسرهم أكثر من (3 ملايين فرد) يتمتعون بجميع الحقوق التي نصت عليها القوانين الوطنية ويسهمون بشكل إيجابي في كل قطاعات العمل سواء في أجهزة الدولة أو القطاع الخاص.

وقال الجار الله اعتمدت الكويت القانون رقم 68 عام 2015 بشأن العمالة المنزلية والذي يعد نموذجاً يحتذى به لما جاء به من ضمانات عدة وتحديد المسؤولية بين العامل المنزلي وربِّ العمل، إلى جانب إنشاء مركز إيواء العمالة الخاص بالنساء والذي يقدم المساعدة والحماية القانونية والخدمات الصحية وتقدم وجبات غذائية مجانية للعمالة من النساء، حيث يستوعب هذا المركز (500 فرد) والذي أشاد بمستوى الخدمات التي يقدمها كل من المنظمات الدولية المتخصصة سواء الحكومية منها أو غير الحكومية أو البعثات الدبلوماسية المتعمدة لدى الكويت.

ومن جانبه، اشاد الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة لدى الكويت طارق الشيخ بما تقوم به وزارة الخارجية من جهود في إعطاء رسالة بان حكومة الكويت تتعاون بجدية مع المنظمات الأممية والوكالات المتخصصة في العمل نحو تحسين الظروف الخاصة بعمل العمالة داخل الكويت.

وقال الشيخ في تصريح صحافي نرى ان هناك تعاوناً يتزايد يوما بعد يوم ما بين المنظمات والمؤسسات الأممية مع الكويت سواء في مجال حقوق الإنسان أو قانون العمل الدولي أو الهجرة والاتجار بالبشر. واضاف ان هذه الشراكة التاريخية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقوى العاملة ووزارة الداخلية أثمرت عن الحد من الاتجار بالبشر والحد من جلب العمالة بصورة غير سليمة.

وتابع ان الدولة جادة في عملها ونرى ذلك من خلال المباحثات القضائية المختلفة لمن ثبت عليه جريمة الاتجار بالبشر. لافتا الى ان الدولة تسعى بجدية الى تعديل وتطوير المنهج الخاص بالتعاطي لحقوق العمالة.

واضاف ان انتهاك حقوق الإنسان على المستوى الفردي والأسري هو عمل فردي في ظل عدم رضى الدولة التي تتخذ قرارات واجراءات بخصوص المنتهكين، وتابع كلامه لا يمكن ان افرق بين الانتهاكات التي تحدث من الأسر الكويتية وغيرها حيث نرى انتهاكات الطرفين، ومن هذا المنطلق نؤكد على ضرورة التعاون للقضاء على هذه الانتهاكات.

ومن جانبها، قالت مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالكويت ايمان عريقات ان التنوع الموجود من الجنسيات المقيمة على ارض الكويت في وجوه الحاضرين، هو تجسيد حقيقي لروح احتفاليتنا باليوم العالمي للمهاجرين.

واوضحت ان الكويت استطاعت ان تسن قوانين مهمة تتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر وإصدار احكام رادعة بخصوص المنتهكين مشيرة الى ان القوانين الكويتية هي الأقوى في المنطقة، واشادت بقانون العمالة المنزلية وإقامة الكويت مركزا للإيواء يضم مئات النزيلات.

ومن ناحيته، قال نائب المدير العام لقطاع الحماية في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي ان الكويت تستضيف ما يقارب 3 ملايين عامل من 171 جنسية مؤكدا ان هذه العمالة تتمتع بالحقوق وهناك قوانين تنظم العلاقة بين العامل وربِّ العمل.

واوضح ان الكويت تلزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمقيمين على ارضها وان قانون العمل الكويتي يضمن حقوق هذه العمالة.

