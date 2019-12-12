وطن النهار

أعربت السفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي عن اعتزازها بارتفاع عدد المشاركين من خريجي الجامعات الفرنسية في الحفل السنوي الثاني الذي تقيمه السفارة لجمع خريجي جامعاتها بمختلف التخصصات مع بعضهم البعض، متوقعة أن ترتفع أعدادهم بعد المبادرات التي تنوي السفارة البدء بها عبر مختلف وسائل السوشيال ميديا منها السناب والتوك توك لتعريف خريجي فرنسا بعضهم ببعض. وأضافت في تصريح للصحافيين على هامش الحفل أن هناك منتسبين من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني الكويتي يتلقون تدريباتهم في فرنسا وهم يمثلون نسبة كبيرة من المتعلمين. وجددت شكرها لوزارة التربية والتعليم العالي الكويتية لاعتمادها 108 جامعات ومؤسسات تعليمية فرنسية جديدة، معربة عن سعادتها بالترحيب بالمفتش العام للغة الفرنسية في المدارس الكويتية والذي أبدى نوايا جيدة بخصوص توسيع تعليم اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية في المدارس الكويتية، وقد التقيته وقررنا أن تكون هناك خارطة للطريق في سبيل ذلك، كما تحدثنا عن عضوية الكويت في المنظمة الفرانكفونية العالمية. وتابعت أن هناك مسؤولة جديدة عن التعليم في الجامعات الفرنسية اسمها تيليا غامبا ستعمل في المعهد الثقافي الفرنسي قد وصلت الى الكويت وهي شخصية نشيطة جدا حيث ستعمل على فتح شهية المزيد من الكويتيين للدراسة في فرنسا. وذكرت أن خططها المقبلة هي العمل على احضار مزيد من الشركات الفرنسية للكويت والعمل عن قرب مع السلطات الكويتية في القضايا البيئية وان تعمل لترى نتائج ايجابية لموضوع تطوير تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الكويتية. وأشارت إلى أن العمل مازال جارياً للتجهيز لزيارة الرئيس الفرنسي للكويت. وبشأن رسالتها للسياح الكويتيين خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده فرنسا من بعض المظاهرات من حين لآخر قالت ان ما يحصل شيء طبيعي فحق التظاهر مسموح ولكن دون أن يضر بالاخرين، وسيقوم رئيس الوزراء الفرنسي غدا «اليوم» بالاعلان عما وصلوا اليه بنظام المتقاعدين وسنرى ما سيتم الاعلان عنه ورد رؤساء اتحادات النقابات عليه بالتوقف عن المظاهرات أو الاستمرار بها.

وذكرت أنها للمرة الأولى منذ قدومها إلى الكويت قبل سنتين ستقضي فترة أعياد الميلاد هذا العام في فرنسا.

