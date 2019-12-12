وطن النهار

فازت الخبيرة في إدارة المخاطر لمشاريع التشييد والاعمار الكويتية د. غدير الفندي اول من أمس الثلاثاء بجائزة حمدان بن محمد العالمية للابتكار في إدارة المشاريع في حفل أقيم بدبي. وكرم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم د. الفندي عقب فوزها بالجائزة وذلك في حفل ختام أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بالابتكارات في عالم المشاريع ومجال التنقل. وقالت الفندي في تصريح لـ «كونا» عقب فوزها بالجائزة ان التتويج جاء نظير بحثها الذي يتناول تقييم ومقدرة الشركات في إدارة المشاريع بمنطقة الخليج العربي سواء كانت شركات اقليمية او عابرة للقارات او شركات محلية.