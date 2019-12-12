وطن النهار

أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد عبدالله الجلاهمة عن انطلاق فعاليات ملتقى الحوار الوقفي السادس والعشرين تحت شعار «الوقف.. والمنظمات الدولية» والذي يقام يوم الاحد القادم تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والذي اناب عنه في الافتتاح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، لافتا الى ان الملتقى سيناقش اربعة محاور متعلقة بالوقف بمشاركة 11 دولة وعدد كبير من الضيوف من الكويت وخارجها.

وقال الجلاهمة في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح يوم امس في مقر الامانة العامة للأوقاف في الدسمة، انه كعادتها السنوية تقيم الأمانة العامة للأوقاف ملتقاها السنوي في نهاية كل عام، حيث تقام فعاليات هذا الملتقى يوم الأحد الموافق 15 الحالي بفندق الفورسيزون وتستمر لمدة يومين موضحا ان الملتقى يهدف الى ابراز جهود الأمانة العامة للأوقاف ودورها وانجازاتها في مجالات العمل الانساني، مع التركيز على جوانب التعاون في هذه المجالات مع المنظمات الدولية والمحلية متمثلة في العديد من الجهات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الخارجية الكويتية.

وأضاف الجلاهمة ان الملتقى يستعرض ابرز المشاريع التي نفذتها الأمانة عبر هذه الجهات من خلال محــاور الملتــقى الأربعة وهي جهود دولية في خدمة الانسانية، وأثر الوقف في استدامة المعونات، والأمانة العامة للأوقاف وعطاءاتها الدولية، وبصمات خيرية.. بطموحات شبابية. مبينا ان هذا الملتقى بالاضافة الى تمحوره حول التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، يستعرض ايضاً التجارب الوقفية الدولية لجهات عريقة في مجال الوقف والعمل الخيري مثل تجارب الأوقاف التركية، وأوقاف جنوب افريقيا، وأوقاف اندونيسيا، بالاضافة الى تقديم نماذج مشرقة لأوجه التعاون في مجالات العمل الخيري والانساني تقدمها الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية الرحمة العالمية، والبنك الكويتي للطعام والاغاثة.

وأعرب الجلاهمة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد لرعايته لهذا الملتقى السنوي السادس والعشرين وما سبقه من ملتقيات، والشكر موصول الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لنيابته عن سمو ولي العهد في افتتاح الملتقى. وأشار الجلاهمة في معرض رده على سؤال للصحافيين حول نقل تجربة الوقف الى العالمية؟ ان التجربة الوقفية الكويتية بدأت منذ اكثر من 300 سنة وازدهرت بعد ظهور النفط، وبعد التثمينات الكبيرة للأوقاف انتقلت من المحلي الى الدولي، وبعد انشاء الامانة واستلامها العمل الوقفي على مستوى العالم الاسلامي من خلال الدعم الفني والمالي واللوجستي، تنتقل حاليا من الاطار الاسلامي الى الاطار الدولي بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكدا ان هذه هي رغبة امانة الوقف، كما ان رغبة المنظمات الدولية بأن يكون لها اوقاف تدعم جهودها وتكون مستدامة من خلال ادارة امانة الوقف ولذلك عقدنا الملتقى للتأكيد على هذا الدور.

شراكة

وبدوره قال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي، نائب الأمين العام للادارة والخدمات المساندة صقر السجاري انه استكمالاً لدور الأمانة العامة للأوقاف في الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من ادارة امواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً، تنظم الأمانة الملتقى الوقفي السادس والعشرين تعزيزاً لدورها في العمل الانساني المحلي والدولي بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، حيث يجتمع لذلك الهدف كوكبة كريمة من ضيوف الكويت الكرام ضيوف الملتقى والمشاركين والمشاركات من عدة دول شقيقة وصديقة للمشاركة في فعالياته وندواته وجلساته الحوارية التي تركز على الدور المميز للأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المنظمات الدولية في المجالات الانسانية ومجالات الاغاثة الانسانية لمساعدة الفقراء والمعوزين والمنكوبين في شتى انحاء العالم، بما يعزز موقع الكويت كمركز انساني عالمي.

