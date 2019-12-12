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سفارة باكستان أحيت اليوم العالمي لحقوق الإنسان


أحيت سفارة باكستان لدى البلاد اليوم العالمي لحقوق الانسان لاستذكار ما يعانيه حوالي 8 ملايين من ابناء كشمير من حصار لأكثر من 4 اشهر بسبب حظر التجول عليهم.
وأوضح سفير باكستان الجديد لدى البلاد ان عدد جاليتهم في الكويت يصل لـ100 الف نسمة وهم يعملون بجد ويلعبون دورا كبيرا في تنمية وتطوير الاقتصاد الكويتي، موضحا ان العلاقات بين بلاده والكويت علاقة اشقاء، مستذكرا المساعدات التي قدمتها الكويت لباكستان في السنوات الماضية.
ولفت الى انه سيعمل على تطوير العلاقات التجارية بين بلاده والكويت ومحاولة جلب عدد اكبر من العمالة الماهرة الباكستانية للكويت والعمل على تسهيل آلية قدومهم للكويت.


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