وطن النهار

كرم الملتقى السنوي السادس لمنتدى «تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» رئيس مركز الوسطية والداعية د. عبدالله الشريكة ضمن مجموعة من الشخصيات التي تعمل على ترسيخ ثقافة السلم والتسامح.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة الحسن بن علي للسلم الدولية» في ابوظبي والتي يمنحها المنتدى سنويا لشخصيات دولية لعبت أدورا بارزة في تعزيز وترسيخ قيم التسامح والسلام والوئام.

وفي هذا الاطار قال الشريكة في تصريح لـ«كونا» « ان تكريمه بهذه الجائزة هو تكريم للكويت التي جبل مجتمعها على تعزيز قيم التعايش والسماحة وثقافة السلم التي تجسد التعاليم السامية للدين الاسلامي وشريعته السمحاء». واهدى الشريكة الجائزة الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد (قائد العمل الانساني) ورائد الوسطية وداعمها، مضيفا انه « لولا دعم سمو الأمير وتوجيهاته السامية لنا بعد فضل الله لما تحققت هذه الانجازات بنشر الوسطية وتعزيزها ومحاربة الطائفية والتطرف بشتى صوره». واكد اهمية نشر ثقافة الوسطية والاعتدال خصوصا عند المراهقين والشباب واتباع القيم الاسلامية من نصوص القران الكريم والسنة النبوية والتصدى لجميع اشكال الغلو والفكر المنحرف.

واعرب عن الشكر والتقدير للامارات قيادة وحكومة وشعبا والقائمين على المنتدى واللجان المنظمة وكل من اسهم بهذا التكريم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز. وتضمنت قائمة المكرمين اضافة الى الشريكة كل من وزير الاوقاف المصري د. مختار جمعة ورئيس جامعة الازهر د. محمد المحرصاوي ورئيس جامعة القاهرة د. محمد الخشت.

كما ضمت سفير الامارات لدى نيجيريا فهد التفاق وممثل الطائفة السيخية باهي ساحب والبروفيسورة من كوسوفو جيسا اسماعيل ورئيس جامعة القرويين المغربية د. آمال جلال ورئيس جامعة الزيتونة التونسية د. هشام قريسة.

