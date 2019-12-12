وطن النهار

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الى حضور فعاليات القرية التراثية التي ستقدم يومي الجمعة والسبت، وتتضمن عدة برامج وأنشطة ومسابقات وجوائز وسحوبات، وستنطلق بدءا من الساعة الثانية ظهرا وتستمر الى الساعة السابعة مساء.

وفي هذا الجانب قال الشيخ صباح فهد الناصر رئيس لجنة المسابقات في المهرجان ان المهرجان يجسد اصالة وتاريخ وعبق الموروث الشعبي، وقبلة للتواصل بين ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان تلك الأهداف التي تحققت جاءت بمكرمة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي يحرص على استمرارية هذا المهرجان الذي يعيد احياء تراث الآباء والأجداد.

واضاف ان المهرجان شهد مشاركة متسابقين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وفي جميع المسابقات، مشيرا الى انطلاق مسابقة الأغنام التي ستختتم منافساتها في الثلاثين من الشهر الحالي في مسابقة «مزاين مراح النعيم 30 رأسا»، لافتا الى انه تم تتويج عدة فائزين في فئات متعددة من مسابقة الأغنام بينها «مزاين مراح العوارض»، و«مزاين الفحل العارضي»، و«فردي الريش»، و«جذعات وانتاج العوارض»، و«الفحل العارضي الملاوين».

وأشار الناصر الى ان منافسات مسابقة الابل بجميع فئاتها ستنطلق بدءا من الثاني من شهر يناير المقبل في مسابقة الابل فئة «فرديات المجاهيم»، كاشفا ان المسابقة سجلت ارقام مشاركة، لافتة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد مسابقة «هجيج الابل» 105 مشاركين، و44 مشاركا في مسابقة «الابل مجاهيم فردي جذعة وما وما فوق»، و86 مشاركا في مسابقة «الابل وضح فردي» وغيرها المسابقات الأخرى، لافتا الى ان مسابقة الصقور ستنطلق يوم 15 الحالي.

