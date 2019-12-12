وطن النهار

اختتمت مبادرة «في بيتنا قائد» الوطنية لتأهيل الشباب موسمها السنوي الثالث بتخريج كوكبة من القادة الشباب والشابات من خلال حفل تكريم اقامته المبادرة مساء اول امس على مسرح المعهد التدريبي الانشائي في جنوب الصباحية بحضور جمع من اولياء الامور والمسؤولين والرعاة الرسميين.

وتعد المبادرة مشروعا وطنيا لبناء جيل قيادي لتحمل المسؤولية تجاه ذاته ومجتمعه ووطنه، ويسهم في ترسيخ عدة مفاهيم حول القيادة وصفات القائد والتأثير في الاخرين والنهوض بالقيم السامية والروح الوطنية.

وفي هذه المناسبة قال رئيس مبادرة «في بيتنا قائد» د. فالح العجمي في كلمة له خلال حفل التكريم: اليوم اختتمنا برنامجنا القيادي للموسم الثالث في حملة مبادرة في بيتنا قائد بالتعاون مع المعهد التدريبي الانشائي التابع للهيئة العامة للتدريب التطبيقي والهيئة العامة للشباب وجمعية الرقة التعاونية وتم تكريم عدد من المشاركين حيث تدربوا من خلال البرنامج على 21 مهارة قيادية وأظهروا ابداعاتهم المكنونة ومهاراتهم، وهم يمثلون النخبة الشبابية التي يوصي عليهم صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد دائما من خلال مقولتهم الشهيرة «الشباب هم ثروة الوطن».

واضاف العجمي: فعلا وجدنا هذه الثروة من خلال استنهاض كل مهاراتهم واكتشافهم لقيمهم الشخصية القيادية وبناء هذه الشخصية من خلال التدريب وكذلك التمارين القيادية مشيرا الى انه لمس من خلال الموسم الثالث ان هناك اقبالا متزايدا على الانضمام الى المبادرة وكذلك تزايد الدعم من قبل الجهات الراعية والداعمة لتسجيل ابنائهم وابناء منتسبيهم مثل النقابات العمالية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية حيث تقدموا بتسجيل ابناء العاملين لديهم او ابناء المساهمين للتدريب على هذه المهارات القيادية. وبدورها قالت مدير مشروع الموسم الثالث منال المكيمي: وهي فكرة طرحها احد منظري القيادة في القرن الواحد والعشرين وهو جون ماكسويل، وهي ان مستوى المؤسسة او الاسرة او المنظمة يجب ان يكون في نفس مستوى القائد حتى تتقدم المجتمعات، والفكرة السائدة في تعلم اي العلوم هي افضلية العلم في الصغر وخاصة مثل هذه الفكرة التي ستجد صداها واثرها كبير على الناس والاسر.

واضافت المكيمي: ويؤكد ذلك مدرسة التحليل النفسي وهي احدى اكبر مدارس علم النفس والتي اكدت ان اساس القيادة منذ الصغر، مبينة ان تعلم القيادة للنشء يعتبر وعي اكبر بالنفس والمجتمع وزيادة مستوى وعي المؤسسات والاسر والذي ينعكس اثره على مستوى التقدم في الكويت، بالاضافة الى تدعيم ذلك بمهارات وقيم ومبادئ وهذا كله اجتمع في منهج مبادرة في بيتنا قائد حيث المنهج المدروس والمطبق وكلنا غبطة بتخريج الدفعة الثالثة منه.

ومن جانبها قالت وسن العجمي في كلمة المتدربين: النجاح مطلب والوصول غاية فجميل ان نضع هدفا والاجمل ان يثمر الهدف لترتقي العقول الباحثة عن التميز فالقائد المبدع يتصف بدقة التنظيم وصناعة الحدث والقدرة على اتخاذ القرار والتأثير في الاخرين بجمال الاسلوب ورقي الخلق والتحفيز لبث روح الحماس فيمن حوله.

واستطردت: بالاضافة الى الثقة المطلقة بقدراته والتخطيط السليم والذكاء الاجتماعي وكسب ثقة الاخرين من خلال الاستماع للاراء والقدرة على الحوار الشيق الذي يجذب انتباه من حوله باساليب منوعة ومشوقة

