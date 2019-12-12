دفتر أحوال

استطاع رجال مباحث مخفر الصليبية من القاء القبض على وافد مصري الجنسية يعمل مسؤول سكن عمال في منطقة امغرة انتشر له مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي بالضرب على احد العمال الآسيويين في سكن العمال. رجال مباحث مخفر الصليبية وفور انتشار مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بعمل التحريات اللازمة وضبط الوافد المصري الذي تبين بانه مسؤول سكن العمال في منطقة امغرة، كما تم ضبط الوافد الآسيوي الذي تعرض للضرب وبسؤال المسؤول المصري اعترف بانه اعتدى على الوافد الآسيوي نتيجة تعاطي المواد المسكرة داخل السكن.

بناء عليه تم التحفظ على اطراف المشاجرة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم.

