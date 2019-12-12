دفتر أحوال

عقدت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس جلستها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية كل من المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي، وقضت لجنة فحص الطعون برفض 9 طعون مختلفة على مجموعة قوانين ومن ابرزها عدم أحقية المواطنات بقرض الزواج اسوة بالمواطنين، مؤكدة ان الزوج هو الملتزم بالاعباء المادية للزواج ولايوجد تماثل قانوني للزوج والزوجة في شأن المساواة بقروض الزواج، مواطن طالب بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر بالافطار في نهار رمضان بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين، دكتورة طالبت بعدم دستورية معادلة الشهادات الدراسية عبر الانتساب او المراسلة الا بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق المعهودة.

كما رفضت الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الافراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية والافتئات على السلطة القضائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الارهاب بشأن المادتين 16 الى 19 من الفصل الثاني المتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية من الباب الثاني من القانون رقم 106لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016.

والطعن بعدم دستورية المادة 244 من قانون الجزاء التي تنص على ان «كل من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية او في محصول من التبن او العشب او اشجار او فسائل او شجيرات نامية او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكنى، او في اي شيء اخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار او كانت مملوكة له وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاز خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، مؤكدا الطاعن بان صياغة العبارة الواردة بهذا النص جاءت مشوبة بالغموض وعدم الوضوح، بما ينتفي معه التحديد الجازم لضوابط تطبيقها مما ينطوي ذلك على الاخلال بالحق في المحاكمة المنصفة وبحق في الدفاع ويمثل اهدارا لمبدأ مشروعية التجريم والعقاب بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.

فيما قررت رفض الطعن المقدم من الشركات بشأن عدم دستورية المادتين 4/17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 58 لسنة 207 وذلك لمخالفتها المواد 7/18/19/20/24 من الدستور، ورفض بعدم دستورية المادتين 91/92 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1992 على الرغم من ان المادتين تلابسهما شبهة عدم الدستورية، اذ فرض المشرع بموجبهما جزاءات مالية متعددة على صاحب العمل عن فعل واحد، بالاضافة الى الزامه بدفع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه، وهو ما يتنافى مع قواعد العدالة التي يجب ان يقوم عليها نظام التأمين الاجتماعي يخالف المواد 7/11/22و24 و25 من الدستور.

وانهت برفضها الطعن الاخير بعدم دستورية القرار رقم10 لسنة 2005 والجداول المرفقة به والمعدل بالقرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالادارة العامة للطيران المدني، وذلك فيما تضمناه من اغفال ادراج العاملين المدنيين بقسم المراقبة والربط الراداري بالادارة العامة لخفر السواحل، ومن بينهم المدعي ضمن المستحقين للبدلات والمكافآت المقررة للموظفين العاملين بادارة الملاحة الجوية بالادارة العامة للطيران مسمى وظيفي «مراقب رادار» وذلك بالمخالفة للمواد 7/8/29/41 من الدستور.

