دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس عسكري في وزارة الداخلية 5 سنوات مع الشغل والعزل من منصبه ورد ضعف الراتب الذي يتقاضاه من تاريخ تعيينه في عام 2000 والمقدر 700 الف دينار وقضت مجددا ببراءته من تهمتي التزوير في الشهادة الدارسية والاستيلاء على المال العام.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم انه بصفته موظفا عموميا بوزارة الداخلية استولى بغير وجه حق على المبالغ المذكورة والمملوكة إلى جهة عمله، وهي رواتبه كامله بغير وجه حق كما انه قدم مستندات مزورة مدعيا أنه من حملة شهادة الثانوية العامة خلافا للحقيقة. وحضر المحامي جراح هادي العنزي مع المتهم أمام الاستئناف وأكد ان هذا الاتهام جاء من غير دليل وأن تحريات او دلائل او قرينة لاتهام جاءت مجحفة بحق موكله ، ودفع العنزي بعدم معقولية الواقعة وانتفاء نية التزوير في تلك المحررات الرسمية، مطالبا بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا ببراءة موكله.

