أول النهار

يصل رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة تيجاني محمد بندي الى البلاد اليوم الخميس في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت والمنظمة الدولية وعدد من الموضوعات الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة بندي الى الكويت هي الاولى له منذ انتخابه رئيسا للجمعية العامة في دورتها الـ 74 في يونيو الماضي وهو من نيجيريا.

وشهدت الكويت خلال العقدين الماضيين زيارات عدة لرؤساء الجمعيات العامة للامم المتحدة منها زيارة الدكتور ثيو بن غورير أب للبلاد في مايو عام 2000 عقد خلالها محادثات مع صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد تناولت العلاقات المتميزة بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون القائم بينهما اضافة الى استعراض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى مدار 56 عاما من مسيرتها في منظمة الامم المتحدة ادت الكويت دورا فاعلا في تلك المنظمة الاممية واسهمت في ترسيخ مكانتها وتنفيذ قراراتها وتذليل العقبات التي تواجهها.

وتبلغ نسبة ما تقدمه الكويت من مساعدات اكثر من 1?3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي متجاوزة بذلك النسب المقررة دوليا وهي 0?7 في المئة فيما خصصت 10 في المئة من مساهماتها الطوعية لدعم الامم المتحدة ووكالاتها في عام 2007 وضاعفت تلك المساهمات في سبتمبر 2014. كما اعلنت الكويت عن تقديم 6?4 ملايين دولار كمساهمات طوعية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الامم المتحدة عام 2020 مجددة التزامها بمواصلة دعمها للانشطة الانسانية والانمائية للامم المتحدة.

وفي يناير عام 2018 بدأت الكويت عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي لمدة سنتين بعد انتخابها من قبل اعضاء الامم المتحدة بسبب سمعتها وكفاءتها ومكانتها بين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية لتحتل ذلك المقعد للمرة الثانية في تاريخها اذ سبق ان تولته عام 1978.

وعبر العقود الستة الماضية اسهمت الكويت ولاتزال تسهم بفاعلية في تعزيز دور المنظمة الدولية ودعمها اضافة الى دورها في المنظمات واللجان الدولية التابعة لها من خلال العديد من المساهمات المعنوية والمادية التي كان لها اثر بالغ في تقدم الكثير من دول وشعوب العالم.

تعزيز الشراكة

إلى ذلك، ثمن رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة تيجاني محمد بندي أمس الاربعاء جهود ومبادرات الكويت الانسانية «الواضحة» والجلية تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في اجزاء كثيرة من العالم والتي اسهمت بتعزيز الشراكة بين الكويت واجهزة ووكالات الامم المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وقال المسؤول الاممي في لقاء مع «كونا» قبيل زيارته للكويت اليوم الخميس «نقدر كثيرا الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في دعم الجهود الانمائية للعديد من الدول لاسيما اليمن ودول اخرى تواجه تحديات اغاثية وانسانية والمساهمة في المشاريع الحيوية بما فيها القضاء على الفقر».واضاف ان دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الواضح بات معروفا جدا ولم يبدأ الان وانما من ستينيات القرن الماضي، مشيرا الى «ان الكويت تتمتع بتاريخ طويل في تقديم الدعم للبلدان لاسيما تلك التي تواجه ظروفا صعبة في منطقة الشرق الاوسط ومناطق اخرى من العالم».

أهداف التنمية

وبالنسبة لابرز المواضيع التي سيتم مناقشتها مع المسؤولين في الكويت خلال الزيارة المقبلة قال بندي انه «سيتم الحديث حول اهداف التنمية المستدامة وكيفية تعزيز الجهود لتحقيق اهداف الامم المتحدة لاسيما تلك التي تتعلق بالقضاء على الفقر وتحسين جودة التعليم والصحة والمناخ والاهتمام بايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها النساء والاطفال على مستوى العالم».وحول اداء الكويت خلال عضويتها غير الدائمة لمجلس الامن قال رئيس الجمعية العامة «لطالما كانت الكويت شريكا وعضوا فاعلا في مجلس الامن ومما لاشك فيه انها حققت اداء جيدا لايجاد الحلول لكثير من القضايا المهمة جدا والمطروحة في المجلس فلا يقتصر اهتمامها على قضايا الشرق الاوسط وانما مجمل العالم».

واكد بندي ان «وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة اجاد التعامل بمجلس الامن مع القضايا التي تؤثر على العديد من مناطق الصراع والتي تعد مهمة للغاية»، منوها «بدور الكويت بالعمل مع السويد بشكل كبير لايقاف اطلاق النار وتيسير المساعدات الانسانية خلال الصراع السوري».

واعرب عن بالغ التقدير للجهود الكويتية المبذولة والواضحة لصالح اعادة اعمار العراق من خلال تقديم جميع انواع الدعم مؤكدا اهمية تلك الجهود في استقرار العراق والذي سينصب في استقرار المنطقة والعالم.

دعم المؤتمرات

وفيما يتعلق بالشراكة والتعاون بين الكويت والامم المتحدة اوضح بندي ان «ذلك يبدو واضحا من خلال دور سمو امير البلاد ودعمه لجميع المؤتمرات المتعلقة باعادة الاعمار والمساعدات الانسانية التي اقامتها الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بالاضافة الى المؤتمرات التي اقامتها الامم المتحدة بمشاركة الكويت وذلك بهدف مساعدة المناطق المتضررة في العالم».

وحول ابرز القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال رئاسة الدورة الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة قال بندي «ستتم مناقشة اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وسنحاول حث الاعضاء على بذل جهد اكبر نحو تحقيق تلك الاهداف بالاضافة الى انشاء الشراكات المطلوبة او تعميقها بما يصب في صالح تحقيق الاهداف المنشودة».

واضاف ان من ابرز تلك الاهداف ايجاد تعليم جيد والشراكة للحد من الفقر وادماج النساء والشباب وذوي الاعاقة في الشؤون العامة بالاضافة الى العمل المناخي مؤكدا تجديد الزخم باستمرار لتسليط الضوء على تلك الاهداف التي اتفق على العمل بها في عام 2015.

وفي معرض تعليقه على مسألة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لانشاء الامم المتحدة قال بندي «اعتقد ان مسيرة الامم المتحدة كانت ناجحة الى حد كبير على مدار 74 عاما حيث قمنا ببناء افكار حول حقوق الانسان واتفقنا منذ فترة ليست طويلة على خفض الانبعاثات للمحافظة على المناخ بالاضافة الى الاتفاق على اهداف التنمية المستدامة».

واشار الى ان «هذه الانجازات مكنت الامم المتحدة من العمل في اجزاء كثيرة من العالم لاسيما في مناطق الصراعات حيث تسعى جاهدة للحفاظ على السلام وقد نجحت في بعض المجالات ولكن هناك مجالات عدة واجهت خلالها صعوبات ومن ضمنها منطقة الشرق الاوسط».

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد اعرب بندي «عن قلقه ازاء عدم تمكن الامم المتحدة من تحقيق حل الدولتين والاستجابة المتدنية لهذه المشكلة التي استمرت طويلا» مؤكدا ان نجاح هذا الحل من شأنه ان يجلب السلام للجيران.

