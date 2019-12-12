أول النهار

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بغينيا الاستوائية سيمون انغي أمس الاربعاء التقدير الكبير والاعتزاز الذي تكنهما حكومة بلاده وشعبها لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه والوفد المرافق في العاصمة (مالابو) الوزير انغي ان الاخير اكد ان حضور سمو الامير القمة العربية الافريقية الرابعة التي عقدت في مالابو نوفمبر 2016 كان له ابلغ الاثر في نفوس ابناء الشعب الغيني وحكومته.

واضاف ان «الوزير انغي استذكر بكل التقدير المبادرة التي قدمها سمو امير البلاد بالقمة العربية الافريقية الثالثة التي عقدت في الكويت عام 2013 للدول الافريقية بقيمة مليار دولار كقروض ميسرة» مبينا ان هذه المبادرة تدل على مدى اهتمام الكويت واميرها بالدول الافريقية وشعوبها.

واشار الوزير انغي الى المشروعات الحيوية والتنموية التي اقامتها الكويت في القارة السمراء قائلا «اينما تذهب في افريقيا لابد ان ترى عددا من هذه المشروعات التنموية والحيوية التي اقامتها الكويت وايادي الخير الكويتية لخدمة الشعوب الافريقية». وثمن الوزير انغي العلاقة القوية التي تربط رئيس غينيا الاستوائية بسمو امير البلاد مؤكدا في الوقت ذاته ان حكومة بلاده لن تتردد لحظة في دعم الكويت ومطالبها في المحافل الدولية وغيرها. واوضح السفير المشعان ان الزيارة تأتي في اطار تفعيل مذكرة المشاورات السياسية بين البلدين والتي تم التوقيع عليها في عام 2016 خلال الزيارة التي قام بها رئيس غينيا الاستوائية الى البلاد. واشاد السفير المشعان بالدور الذي قامت به كل من غينيا الاستوائية والكويت ابان تزامن عضويتهما في مجلس الامن الدولي والتنسيق عالي المستوى بين البلدين بشأن القضايا الدولية. واشار الى ان الكويت ستشارك في المؤتمر الافريقي الذي تنظمه غينيا الاستوائية تحت عنوان (اسكات البنادق) في الربع الثاني من عام 2020 ويعنى بمسائل السلم والامن في افريقيا. ووجه السفير المشعان دعوة للوزير انغي لزيارة البلاد مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين الجانبين للتوقيع على اتفاقيتين عالقتين هما مشروع اتفاقية الخدمات الجوية ومشروع اتفاقية للتعاون الثقافي والتعليمي.

يذكر ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين بدأت في عام 1988 وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لغينيا الاستوائية قرضين لمشروعين احدهما لتمويل مطار باتا الدولي في عام 1988 والاخر لبناء وتجهيز مستشفى مدينة (منغومو) في يونيو الماضي.

وتأتي زيارة السفير المشعان الى العاصمة مالابو في ختام جولة افريقية شملت ايضا ساحل العاج والغابون.

