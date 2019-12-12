الأولى

قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي في جلستها أمس بعدم أحقية المواطنات في قرض الزواج اسوة بالمواطنين مؤكدة ان الزوج هو الملتزم بالاعباء المادية للزواج وأنه لا يوجد تماثل قانوني للزوج والزوجة في شأن المساواة بقروض الزواج.

ورفضت طعنا آخر تقدم به مواطن مدعيا عدم دستورية عقوبة كل من جاهر بالافطار في رمضان ورفضت أيضا طعنا مقدما من استاذة جامعية طالبت بعدم دستورية معادلة الشهادات الدراسية عبر الانتساب أو المراسلة الا بعد إعادة دراسة هذه الشهادات بالطرق المعهودة.

ورفضت لجنة فحص الطعون كذلك الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الافراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية، كما رفضت طعنا بعدم دستورية المادة 244 من قانون الجزاء التي تنص على معاقبة كل من وضع النار عمدا في كوم من اكوام المحاصيل الزراعية أو في محصول من التبن أو العشب أو اشجار أو فسائل أو شجيرات نامية أو في مكان ليس مسكونا أو معدا للسكن حيث أوضح الطاعن ان صياغة العبارة الواردة بهذا النص جاءت مشوبة بالغموض وعدم الوضوح. وقررت اللجنة رفض الطعن المقدم من بعض الشركات بشأن عدم دستورية مادتين من اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وايضا تم رفض طعن بعدم دستورية المادتين 91/92 من قانون التأمينات الاجتماعية وطعنا بعدم دستورية القرار رقم10 لسنة 2005 والجداول المرفقة به والمعدل بالقرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالادارة العامة للطيران المدني، وذلك لاغفال ادراج العاملين المدنيين بقسم المراقبة والربط الراداري بالادارة العامة لخفر السواحل.