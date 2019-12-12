الأولى

بدأ الصبر النيابي على تشكيل الحكومة الجديدة في النفاد، حيث أبدى عدد من النواب امتعاضهم من تعطل جلسات مجلس الأمة وأدوار حكومة تصريف العاجل من الأمور، بل تصاعد الامر الى تقديم النائبين عبدالله الكندري وبدر الملا كتابا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم من أجل الدعوة لانعقاد جلسات البرلمان حتى لا تعلق أو تعطل أو تتوقف، مؤكدين صحة انعقادها بحضور أكثر من نصف الاعضاء مهما كانت صفتهم. وشدد النائب بدر الملا على اعتراضه على مسلك الحكومة في تعطيل انعقاد الجلسات بحجة تأخر تشكيلها، بينما قال الكندري انه لابد من استئناف عقد الجلسات وفق الأسس والقواعد الدستورية المقررة بالمواد 85 و 90 من الدستور، فلا يجوز تعطيل الجلسات وتحميل السلطة التشريعية آثار تأخير التشكيل الوزاري. ولفت الكندري الى وجود الكثير من الملفات والقضايا الشائكة في دور الانعقاد الحالي ما يتطلب اجتماع المجلس يومياً وليس تعطيل انعقاده، بل وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي بأقصى ما يمكن، لوقف عجلة الفساد التي تنخر في جسد الأجهزة والمؤسسات الحكومية مؤكدا صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة. من جهته قال النائب خليل ابل ان الحكومة التي تدعي انها تكافح الفساد وأنها قادمة بمنظور ونهج جديد يجب ألا تعطل عمل السلطة التشريعية عن اداء دورها التشريعي والرقابي. واعتبر ان تأخير تشكيل الحكومة بادرة ليست جيدة ويفترض ان يتم التشكيل بأسرع وقت حتى لا يتعطل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. واشار الى ان وزراء تصريف العاجل من الامور يقومون بأعمال ليست لها علاقة بهذه الصفة، معبرا عن استشعار الناس بان وجود حكومة او عدم وجودها سواء.