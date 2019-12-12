الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.نايف الحجرف أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نيله ثقة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه المنشودة. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.نايف الحجرف أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نيله ثقة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.