الأولى

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بقانون مقدم من 5 نواب يسمح لبنك الائتمان بإنشاء صندوق بمسمى ذخر يهدف الى تشجيع المواطنين العاملين على الادخار اختياريا من أجل تحسين وتعجيل فرصهم بالرعاية السكنية. وبحسب الاقتراح، يتولى البنك إدارة وتنمية أموال الصندوق على أن يمنح الائتمان قرضاً يعادل قيمة المبلغ المدخر وبشروط وفوائد ميسرة بحد أقصى لا يجاوز نسبة سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان بهدف تطبيق سياسات ذكية لتشجيع المواطنين على الادخار من اجل تحسين فرص الرعاية السكنية وتجنيبهم الانفاق الاستهلاكي وغيره من الامور التي تؤدي إلى عدم التخطيط لبناء الاسرة وتملك السكن. وجاء الاقتراح بفكر جديد يرمي الى تعويد الشباب على توفير جزء من دخلهم الشهري لمدة زمنية محددة ما يمكنهم البدء في مشروع البناء او شراء سكن جاهز، لذا جاء هذا الاقتراح ناصا في مادته الأولى على إضافة مواد جديدة الى القانون رقم 30 لسنة 1965 تقضي بإنشاء صندوق بمسمى ذخر ويتولى هذا الصندوق إدارة تنمية الأموال وفقا لأحكام هذا القانون، بحيث تحدد عدداً من الفئات يشترك فيها جميع المواطنين العاملين ولهم راتب ويجوز للمستفيدين من هذا الصندوق زيادة المدة والمبلغ الذي يستقطع منهم شهريا. كما يمنح البنك قرضا يعادل المبلغ المدخر بشروط ميسرة وسعر فائدة لا يجاوز السعر المحدد من قبل البنك المركزي بشرط ان يتم توجيه هذا المبلغ لشراء سكن او بناء سكن. ويحق للمشترك في الصندوق إلغاء الاشتراك في اي وقت وفق احكام اللائحة التنفيذية ولكن ذلك يفقده كل او بعض الخدمات المتاحة للمشتركين. ونصت المادة (الثانية) من الاقتراح على وجوب اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون للإسراع في تحقيق الهدف منه.