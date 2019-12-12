الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية عن أن إجمالي قيمة الرواتب والأجور في 8 سنوات الممتدة من 2008/2009 إلى 2015/2016 قد بلغت 34.3 مليار دينار تمثل 17.6 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 192.7 ملياراً. (طالع ص09)

ولفتت البيانات الفصلية الصادرة عن البنك المركزي للربع الثاني من العام الحالي، إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشاريع الرأسمالية والاستملاكات خلال تلك الفترة بلغ 12.3 ملياراً، تمثل 36 % من إجمالي الرواتب والأجور التي تم إنفاقها خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ 140.1 ملياراً، حصدت الرواتب والأجور منها نسبة 24.3 في المئة، فيما لم يتعد نصيب الانفاق الرأسمالي منها 8.8 في المئة فقط من الإجمالي، فيما بلغ بند المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ما يمته 69.1 مليار دينار تعادل 49.3 في المئة من إجمالي الإنفاق خلال الفترة المشار إليها. وفي سياق متصل، أوضحت البيانات أن قيمة الصادرات النفطية في 6 سنوات التي امتدت من 2013 إلى 2018 بلغت 119.1 مليار دينار، موضحة أن تلك الصادرات تراجعت بواقع 10.8 مليارات من مستوى 30.5 ملياراً في 2013 إلى 19.7 ملياراً في 2018. وتطبق الحكومة نهجاً إصلاحياً واقتصادياً شاملاً منذ 2015 لمواجهة تراجعات أسعار النفط وكبح جماح العجز المالي المتزايد في الميزانية العامة والذي استنزف قرابة 15 مليار دينار في 5 سنوات تقريباً عبر إعادة تسعير السلع والخدمات العامة والتوجه نحو فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ورفع الدعم بشكل جزئي عن أسعار البنزين والديزل والكيروسين.