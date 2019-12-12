الأولى

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أنه وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 فقد تبين أن الدولة تكبدت خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 43% عن السنة المالية التي سبقتها نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة. وأشار الى ان ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية محل الفحص لفت إلى ضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا، حيث أدى عدم تطبيق ذلك الى خسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار. وقال ان اللجنة ناقشت سياسة التعيينات في الفتوى والتشريع، وشددت على ضرورة ضبط معايير القبول في الوظائف بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة، كاشفا عن ان عنصر المقابلة الشخصية بوظيفة محامي (ب) يستحوذ على 80% من إجمالي نسبة القبول، وأن النجاح في الاختبار التحريري لا يدخل ضمن معايير التقييم انما يعد شرطا للدخول إلى المقابلة الشخصية. ولفت الى ان نسبة الـ 20% المتبقية تخصص للتقدير الدراسي وفقا للشهادة الجامعية.