الأولى

أعلن رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي د. حسن كمال، عن اتفاق فريق العمل الخاص بتحديد المعالم التراثية في منطقة العاصمة على تحديد مخطط أساس لمدينة الكويت يشمل السور الأول والثاني، امتداداً للسور الثالث، بهدف تحديد المعالم الموجودة، والمحددة مسبقاً مع المجلس الوطني للثقافة والآداب، بالاضافة لتحديد مواقع «الفرجان، والبرايح، وأسماء الشوارع» وجميع المواقع الواقعة ضمن تلك البقعة، ومنطقة المباركية.

وأكد كمال عقب اجتماع عقد أمس، بحضور جهات حكومية عدة، أنه خلال الاجتماع المقبل للفريق سيتم تحديد تلك المواقع بناء على المخططات القديمة الأساسية، على أن يتم ربطها مع الأسماء التراثية لها، ليبرز العمل المعلومات للمواطنين والمقيمين بالطريقة المناسبة. من جهة أخرى، أشار كمال الى ان لجنة العاصمة عقدت اجتماعاً لفريق عمل تطوير دروازة عبدالرزاق، حيث تم الاطلاع على تصميم جامعة الكويت للنفق المراد تنفيذه، كفكرة لتطوير الموقع، بالاضافة للاطلاع على الجهود المبذولة من شركة المرافق العمومية باعتبارها المسؤولة عن ادارة المرفق، كما تم الاستماع لبلدية الكويت وخطتها لتطوير النفق. وأوضح أن النفق سيكون جزءا من مرحلة تطوير أسواق المباركية، مبيناً أن العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل جامعة الكويت كان شاملاً ومتكاملاً، خصوصاً في الجوانب الاجتماعية والتراثية والاقتصادية، اضافة لفكرة تطوير الموقع حيث كان هناك نقاش مع شركة المرافق العمومية لاضافة بعض الأنشطة على أن يتم وضع فكرة أخرى للاستفادة من النفق، وتطوير المسطحات المحيطة به، وربطها بالجهات الأربع المختلفة. وقال كمال انه سيتم لاحقاً تحديد واختيار أحد التصماميم، وتقديمها الى البلدية بهدف تطويرها، مع تحديد الجدوى الاقتصادية لها، مشيداً بدور طلبة جامعة الكويت في انجاز هذه التصاميم، ما يحتم علينا الدفع نحو التعاون المباشر بين البلدية والجامعة لتطوير أفكارها.