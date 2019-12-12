الأولى

رفعت اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ توصية الى مجلس الوزراء باعتمادها كلجنة دائمة نظرا لأهمية متابعتها الاوضاع بالمنطقة.

جاء ذلك بعد اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أمس حيث أكد أن المؤسسة الأمنية تدعم بكل قوة اللجنة من أجل دراسة الأوضاع والمشاكل في منطقة جليب الشيوخ واقتراح الحلول المناسبة لها أولاً فأولا، وحصر كل المخالفات ووضع آلية عمل كفيلة بالحد من المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كل فيما يخصه. واستعرض النهام خلال الاجتماع ما حققته اللجنة من تقدم خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية لها للمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة كما تمت مراجعة ما قامت به اللجنة من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من قرارات.

من جانبه أشاد مديرعام البلدية أحمد المنفوحي بدور وزارة الداخلية وما يقوم به رجال الشرطة خلال المهام المختلفة في دعم واسناد بلدية الكويت في جميع مهامها التي تنفذها في سبيل تطبيق القانون والعمل على تحقيق الصالح العام.

واقترح وكيل وزارة الاشغال إسماعيل الفيلكاوي تعاون الهيئة العامة للبيئة في مواجهة المخالفات الصحية والبيئية، وتقدير الظرف الاستثنائي لهذه المنطقة وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التنمية والاستدامة لخدمات المنطقة.

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك بين جميع الجهات خاصة الميدانية وجعل هذه اللجنة دائمة لما لها من أثر واضح ومميز في وضع الحلول المباشرة والسريعة لجميع المشكلات.

وذكرالوكيل المساعد للشبكات بوزارة الاشغال الشيخ عبدالعزيز الصباح أن الإجراءات المتخذة في جميع الوصلات غير القانونية المربوطة مع شبكة وزارة الاشغال هو فصلها وتكسيرها وإحالة المخالفين إلى الهيئة العامة للبيئة.