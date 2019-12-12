الأولى

في رد على بيان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أكدت وزارة الشؤون اهتمامها بجميع ما يرد اليها من ملاحظات سواء من مجلس الامة أو الاجهزة الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين.

وقالت وكيل وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري في تصريح لها أمس انه بالنظر الى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة فمن الطبيعي ان تتم مناقلات ما بين البنود حيث تم اجراء المناقلة لبنود الميزانية حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة مقابل خدمات مؤداة بالإضافة الى تعزيز البند المختص بشراء حفاضات لكبار السن. وأضافت: تم تكليف إدارة الشؤون المالية بالعمل على تحصيل المديونيات وفق الحدود المسموح بها واحالة من يتخلف عن السداد الى الشؤون القانونية. وقالت هناك دراسة حول تقييم الأنظمة الآلية المستخدمة في صرف المساعدات ومدى ملاءمتها للقضاء على صرف المبالغ دون وجه حق، وعليه شرعت الوزارة في تطوير وتحديث الأنظمة الآلية لتتواكب مع المستجدات ، كما عملت على الربط الآلي مع الجهات التي تسهم في سرعة اتخاذ القرار بحسم صرف او إيقاف المساعدة فور تغير اي من الأسباب التي ساعدت على صرفها. وكشفت عن انه تم الربط الالكتروني الكامل مع 10 جهات وجار حاليا تذليل المعوقات سواء كانت فنية او قانونية مع الجهات المتبقية لاستكمال عملية الربط بل واللجوء لوضع حلول مناسبة يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين من خلال تخصيص مقر دائم لحين الانتهاء من اعمال الربط حيث سيتواجد ممثلو تلك الجهات الحكومية لاصدار الشهادات الرسمية لمن يهمه الامر من مقر واحد داخل أروقة الوزارة بالإضافة الى انه يمكن الحصول على هذه الوثائق من برج التحرير