الأولى

أحيت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض أمس الأول آمال شعوب دول المجلس بتجاوز الفترة الحرجة والصعبة التي شهدتها مسيرة المجلس بسبب الأزمة الخليجية الطارئة، ولعبت حنكة وحكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وقادة دول المجلس دوراً بارزاً في بث روح التفاؤل بإمكانية طي صفحة الخلاف إلى الأبد والنظر بأمل وثقة نحو المستقبل وهو ما ركز عليه سمو الأمير في الجلسة الختامية لقمة الرياض، حينما أعرب عن أمله في أن تكون اجتماعات القمة المقبلة أفضل من الماضية، كما شدد سموه على ضرورة التطلع بتفاؤل إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة التي ستسهم في دعم مسيرة مجلس التعاون في المستقبل وتحقيق طموحه، هذا إلى جانب تأكيد سموه على أن إعلان الرياض هو الطريق لمستقبلنا.

وما ذكره سمو الأمير عن الأجواء الإيجابية التي شهدتها القمة يدفعنا إلى التمعن في الجهد الكبير والعزم الأكيد لسموه للعمل على إنهاء الأزمة الخليجية وصبر سموه وجلده وحرصه على الإبقاء على هذا الكيان قوياً متماسكاً، سائلين الله أن يعين سموه على إتمام مساعيه الخيرة من أجل أمن واستقرار وازدهار دول مجلس التعاون والمنطقة.

لغة التفاؤل والأمل التي طبعت كلمات صاحب السمو تدعونا جميعاً إلى ضرورة التمسك بوحدتنا كدول وشعوب خليجية تجمعنا أواصر القربى والتاريخ والمصير المشترك وتحثنا على العمل من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا من الأجيال القادمة وتكشف لنا بعين الحكيم والخبير أن البديل لوحدتنا سيكون الدخول إلى مصير مجهول كما حذر سمو الأمير في ظل الأجواء المتوترة والتصعيد الخطير الذي تشهده منطقتنا وهو ما يستدعي أن نكون أكثر حذراً وحرصاً على وحدتنا وتماسكنا ليظل خليجنا واحداً وشعبنا واحداً بإذن الله تعالى تحت ظل قيادة حكامنا الأوفياء المخلصين.

