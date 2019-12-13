وطن النهار

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية (74) البروفيسور تيجاني محمد بندي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وأشاد سموه خلال المقابلة بدور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا حرص الكويت على تعاونها من أجل نجاح جهود المنظمة وبرامجها المتخصصة ووكالاتها.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين. كما استقبل الخالد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن نمش النمش.

وأعرب سموه خلال المقابلة عن شكره وتقديره لإخوانه المواطنين على استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون انشاء الهيئة والتي تقضي بالإبلاغ عن أي جريمة أو شبهة فساد لدى الهيئة أو الجهات المختصة.

وأكد سموه ضرورة تجسيد دور الهيئة في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد.

