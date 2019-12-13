وطن النهار

أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد بندي بدور الكويت في الأمم المتحدة، لافتا الى أن الكويت واصلت دورها الكبير بعد تحريرها، في 1990 مشيرا الى أن ممارسة الكويت السياسية في مجلس الامن كانت على أعلى مستوى.

وأشار بندي خلال محاضرة ألقاها في المعهد الدبلوماسي صباح أمس بحضور عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين ومنتسبي وزارة الخارجية الى ما تتمتع به الكويت من ثقة وتقدير كبيرين على المستوى الدولي، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق التنمية الكويتي في مساعدة الدول النامية.

وأوضح أن اهتماماته الحالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتركز على أربع مواضيع هي الأمن والسلام واللتان تعتبران الشغل الشاغل للجمعية في الوقت الحالي، وجهود الجمعية العامة لازالة الفقر في العالم عن طريق التعليم الجيد، وحرص الأمم المتحدة على اتاحة الفرصة لجميع الدول ليكون لها دور في المحافل الدولية، وقضية التغير المناخي التي وصفها بالخطيرة جدا كون بعض الدول مهددة في وجودها ان لم يتوصل لحل لهذه القضية.

وشدد على ضرورة الوصول لمعلومات مؤكدة واحصائيات حول أي قضية وعدم الاعتماد على التصريحات الاعلامية النارية في وصف أي حالة.

وشجب بندي التوجهات اليمينية العنصرية التي بدأت بالظهور على مختلف الساحات الدولية، مؤكدا أن الجمعية العامة ليست مكانا لهذه الأفكار أبدا.

وجدد تقديره لدور لكويت الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في دعم الجهود الانمائية للعديد من الدول، لاسيما اليمن ودول اخرى تواجه تحديات اغاثية وانسانية والمساهمة في المشاريع الحيوية بما فيها القضاء على الفقر. بدوره رأى مدير عام المعهد الدبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ أن زيارة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد بندي للكويت تعتبر دليلا اضافيا على الاهمية التي تتمتع بها الكويت على الساحة الدولية وعلى المصداقية التي تتمتع بها. وأضاف أن حرص رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة على زيارة الكويت على الرغم من ضيق الوقت لديهم لأهميتها ودورها الفعال في الأمم المتحدة، معربا عن فخره بتقاطر هذه الشخصيات الدولية الكبيرة على الكويت.

بدوره قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات عبدالعزيز الجارالله: اعتدنا توجيه دعوات لرؤساء الجمعيات العمومية للامم المتحدة وهذه الدورة تمت دعوة الرئيس الحالي وعلاقتنا معه علاقة قوية وجيدة ودائما ما يقدر الدور الكبير الذي تقوم به الكويت في مجال العلاقات المتعددة الأطراف ونحن من البداية دعمناه وندعم أولوياته في الجمعية العامة لفترة رئاسته للدورة الـ74 للجمعية العمومية للامم المتحدة.

واوضح في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الندوة: ان من ابرز اولوياته اصلاح الامم المتحدة والعلاقة بين اجهزة الامم المتحدة سواء بين الجمعية العامة ومجلس الأمن أو في مسألة دعم الدول الصغيرة والنامية وهذه الاولويات تحدث عنها اثناء ترشحه ونحن ندعمها لافتا الى ان الضيف الاممي نقل للمسؤولين في الكويت تقديره الكبير لهذا الدعم.

