وطن النهار

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن هناك اقبالا من النماذج المتميزة من الشباب الكويتي، على المشاركة في النسخة الثالثة من منتدى «شباب العالم»، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي.

وشدد القوني في تصريح صحافي على أن استمرار انعقاد منتدى «شباب العالم» للعام الثالث على التوالي، يؤكد نجاحه الكبير، بعد اعتماده كمنصة حوارية شبابية، تهتم بطرح مجمل القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي، وتستهدف تبادل الآراء بين مختلف الحضارات والثقافات، والتأكيد على قبول الآخر والعيش المشترك. وأضاف أن المنتدى يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتأهيل الشباب، ودعم طاقاتهم، وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات، بالإضافة إلى العمل على تقريب وجهات النظر والحوار بين الشباب من مختلف الحضارات، ومساعدتهم على طرح أفكارهم وتصوراتهم، والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من الزعماء والقادة والمفكرين حول العالم. وأوضح القوني أن فكرة منتدى «شباب العالم» طرحت في أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري خلال أحد المؤتمرات الوطنية للشباب، مبادرة لتدشين منصة للحوار بين شباب العالم، من خلال استضافة مجموعة منهم، لطرح قضايا تهم الرأي العام الدولي؛ حيث لاقت الفكرة استجابة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى دشن النسخة الأولى من المنتدى فى شرم الشيخ في العام نفسه، بهدف تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات وترسيخ مبادئ العيش المشترك . وأشار إلى أنه حرص خلال اتصالاته مع المسؤولين الكويتيين المهتمين بالمنتدى، على تناول أهم المحاور التي سيناقشها في نسخته الثالثة، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هى السلام، والتنمية، والإبداع، ومن خلالها تتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر، وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل. وأوضح القونى أنه تم أيضا استعراض ما سيشهده المنتدى من فعاليات، ومن بينها نموذج الاتحاد من أجل المتوسط، لمواكبة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة؛ حيث سيتم تمثيل دول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق وجنوب المتوسط من قبل الشباب، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي، ومنصة حاضنات الأعمال، والتي تثمن ضرورة دمج أهداف التنمية المستدامة في جميع المراحل التي تمر بها الفكرة، منذ الابتكار المبدئي وحتى مراحل التنفيذ الفعلي للأفكار، بالاضافة الى برنامج سفراء منتدى شباب العالم (WYF Ambassador)، والذي يضم الشباب الموهوبين والواعدين والمؤثرين من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، من ضمن أعضاء المنتدى، ليكونوا مُمثلين وسفراء المنتدى في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف القضايا العالمية، في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، التقى سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن عضو الجالية المصرية في الكويت أحمد الروبي، والذي تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

