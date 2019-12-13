وطن النهار

بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج مع وزير الاعلام السعودي تركي الشبانة اول من أمس الاربعاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاعلامية كافة.

واكد الدعيج في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء على هامش اعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاتحاد وكالات انباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا) عمق ومتانة العلاقات الاخوية بين الكويت والسعودية قيادة وحكومة وشعبا. وشدد على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين (كونا) ووكالة الانباء السعودية (واس) وتنميته بما يواكب عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، قال الشبانة ان وكالات الانباء واتحاد (يونا) ووسائل الاعلام كافة يجب ان تعكس الصورة الحقيقية لاهداف الامة الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي.

