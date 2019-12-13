وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء م. مطلق نايف العتيبي اهمية تنفيذ تعليمات وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل بشأن توفير البنية التحتية من الكهرباء والماء للمناطق المزمع تعميرها وتماشياً مع خطة الدولة في توفير الرعاية السكنية قام قطاع شبكات التوزيع الكهربائية على عاتقه توفير تلك الخدمة لمنطقة (غرب عبدالله المبارك) بما تحتويه من خدمات السكن الخاص والخدمات التعليمية والصحية وخدمات الدولة الادارية الأخرى.

واضاف العتيبي في تصريح صحافي خلال تدشين التيار الكهربائي في اول محطة تحويل ثانوية في قطعتي 1 و7 بمنطقة غرب عبدالله المبارك انه استكمالا لهذا التوجه، وعملاً بتوصيات وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري وحرصا على توفير خدمة الكهرباء بمنطقة (غرب عبدالله المبارك) وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب البرنامج الزمني المعد مسبقاً.

ونوه الى أن التنسيق جارٍ مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية استكمالا لتجهيز القطع والقسائم بالمنطقة حسب البرنامج ونظراً الى ان بعض المواطنين من أصحاب السكن مازالت مبانيهم قيد الانشاء وآخرين لم يتخذوا قرارهم بالبدء في البناء ومازالت الاراضي المخصصة لهم «فضاء»، تأمل الوزارة من المواطنين استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما سوف يقلل من استهلاك الكهرباء، ونظراً الى أن الوزارة ترغب في استكمال خطتها تجاه توفير خدمات الكهرباء والماء للمنازل في هذه المنطقة وحرصاً على سرعة انجاز المعاملات والتيسير على المواطن في تسهيل معاملته لذلك، تهيب الوزارة (قطاع شبكات التوزيع الكهربائية) بالمواطنين من أصحاب السكن الخاص منطقة غرب عبدالله المبارك للقسائم المشار اليها بضرورة التقديم او استكمال الاجراءات عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الكهرباء والماء.

