وطن النهار

قام قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الفروانية بازالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة في مناطق المحافظة.

وأوضح رئيس قسم ازالة المخالفات بالفروانية المهندس فهد المويزري أن الهدف من الحملات الميدانية التى ينفذها مفتشو القسم على مختلف المناطق في المحافظة رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.

وأشار المويزري الى أن الحملة أسفرت عن ازالة 750م2 لتعديات مقامة على املاك الدولة بعد انتهاء المدة القانونية للانذارات بمنطقة الفردوس، مؤكداً أن الحملات مستمرة وستكثف في الايام المقبلة لرصد جميع المخالفات التى تقع تحت اختصاص القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

