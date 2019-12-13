loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البلدية: إزالة 750م2 تعديات على أملاك الدولة في الفروانية


قام قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الفروانية بازالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة في مناطق المحافظة.
وأوضح رئيس قسم ازالة المخالفات بالفروانية المهندس فهد المويزري أن الهدف من الحملات الميدانية التى ينفذها مفتشو القسم على مختلف المناطق في المحافظة رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.
وأشار المويزري الى أن الحملة أسفرت عن ازالة 750م2 لتعديات مقامة على املاك الدولة بعد انتهاء المدة القانونية للانذارات بمنطقة الفردوس، مؤكداً أن الحملات مستمرة وستكثف في الايام المقبلة لرصد جميع المخالفات التى تقع تحت اختصاص القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة