وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على مقترح البلدية بتخصيص منطقة خدمات مستقبلية في منطقة العبدلي الزراعية قطعة 6 ومن ضمنها موقع مسجد ومواقف سيارات لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. وأكد رئيس اللجنة أحمد الهديان الموافقة كذلك على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الغاء قرار تخصيص موقع قسيمة استزراع سمكي واعادة تخصيصها الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة الصليبية، الى جانب موافقتها على طلب الهيئة العامة للصناعة توطين نشاط قص وقطع المعادن ضمن القسائم رقم 157، 158في سكراب جنوب أمغرة. وبين ان اللجنة احالت للجهاز التنفيذي الطلب المقدم من اللجنة التطوعية لمدينة المطلاع بشأن اضافة مداخل ومخارج للمدينة، وطلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص موقع حراج سيارات في المنطقة الشمالية على طريق السالمي، وكذلك الموافقة على الاقتراح المقدم من اعضاء المجلس البلدي حمود العنزي ومحمد الرقيب بشأن تحويل الاراضي العسكرية بين مدينة سعد العبدالله والجهراء الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأشار الهديان الى ان اللجنة ابقت على الجدول اقتراح عضو المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي بشأن انشاء مراكز تسويقية وترفيهية وخدمية في منطقة السالمي، وكذلك تقرير رئيس لجنة محافظة الجهراء أحمد هديان بشأن الجولة الميدانية في محافظة الجهراء.

