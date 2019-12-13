وطن النهار

اعلن نائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، الانتهاء من تعديلات وصيانة مبنى أصحاب الأعمال في منطقة الصديق حيث تم تعديل المساحات وفق الهيكل التنظيمي الجديد في قطاع شؤون العمالة وخدمات أصحاب الأعمال.

قال المطوطح في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس على هامش جولة نفذها صباح امس للاطلاع على المبنى الجديد بحضور عدد من مديري الادارات، ان المبنى الجديد تمت هيكلته وفق الادارات المستحدثة ليحتوي على بنية متكاملة اضافة الى وجود جهات حكومية أخرى ذات علاقه بتقديم خدمات لاصحاب الأعمال، مشيرا الى أن المركز يخدم حاليا 5250 صاحب أعمال من المشاريع الصغيرة والمتوسطه تشمل 9500 ترخيص مسجل عليها 95 الف عامل.

ولفت الى ان قطاع العمالة يعكف حاليا على مراجعه القرارات الخاصة بادارة أصحاب المشاريع الصغيرة حيث من المقرر الاعلان قريبا عن جملة من القرارات ما شفت عن ادخال خدمة آلية متكاملة حيث ستعمل في مارس المقبل يستغنى فيها عن المعاملات الورقية بشكل كامل وتعتمد على بار كود لكل مراجع ويدقق فيه على المعلومات من خلال الموظف.

من جانبه، كشف مدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، عن بدء الادارة بحصر جميع الأنشطة الخاصة بأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنها العمل على ترتيب موضوع النقل والسيارات، مشيرا الى اجتماع سيعقد قريبا مع الادارة العامة للمرور لدراسة رخص السيارات الخاصة بقطاع النقل والدرجات النارية.

