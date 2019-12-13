وطن النهار

تشارك المحامية كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام في منتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي الذي ينظمه المركز العربي للوعي بالقانون الذي يستمر الى 16 الحالي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وأهم محاوره (الارهاب – الاشاعات – تزييف الوعي – التشكيك في الثوابت)، وذلك ضمن أكثر من 200 شخصية يمثلون مؤسسات رسمية سياسية وعسكرية وقضائية ومدنية وثقافية ومنظمات اقليمية وعربية ومجتمع مدني وشخصيات عامة مهتمة في هذه القضايا.

يهدف المنتدى الى مواجهة الارهاب كجريمة منظمة وكثرة الاشاعات وتزييف الوعي الجمعي العام، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت، ما يقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف الفئات والأعمار، للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب ما يتهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي.

وفي كلمة لها قالت الجوعان إن المرادف للارهاب وهو السلام هو مضماري الذي أركض فيه، مضيفا السلام عنواننا، وهويتنا ونحن نسعى لشيوع السلام الذي يعزز مبدأ سيادة القانون والوعي الوطني بين مختلف فئات الشعب لننأى بها عن مجاهل عدم الوعي والمؤامرات من أجل اقامة صرح قانوني حضاري للأجيال المقبلة لوطننا العربي الكبير.

وأكدت أن الارهاب من أخطر الظواهر الاجرامية التي تعرضت لها الأمة العربية وأكثرها وحشية ضد الانسانية. ويعد تحديا غير مسبوق لدولنا العربية ولمؤسسات العمل العربي المشترك لما يمثله من تهديد لا يمس الكيانات المادية فقط بل ينال من الفكر والعقيدة والأمن والسلم الأهلي واستقرار الدول العربية.

وأشادت الجوعان في كلمتها الى أهمية نشر ثقافة الوسطية والاعتدال التي تسير عليها دولتنا من خلال اللجنة العليا لتعزيز الوسطية والمركز العالمي للوسطية التي دعا اليها صاحب السمو ثم انطلق بعدها لتعزيز الوسطية في البلدان الاسلامية وللجاليات المسلمة في البلدان غير الاسلامية حول العالم، وذلك ببث روح التسامح المستمدة من ديننا الاسلامي الحنيف ونبذ التطرف والعنف من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية التي تسهم في ابراز ثقافة السلام وخلق مجتمع واع اجتماعيا ودعم الاعلام في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وأضافت ان من أنشطة معهد المرأة للتنمية والسلام التركيز على شيوع ثقافة السلام، وقد تقدمت لوزارة التربية بضرورة تضمينها في مناهجها، ولاقت الفكرة ترحيبا من المسؤولين، ولتعزيز الحوار الثقافي الهادف والجاد الذي يعزز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي القائم على السلام والوئام والمحبة والاحترام ونبذ كل أشكال العنف والتطرف، كما تناولت أهمية تجديد الخطاب الديني ونبذ الغلو والاقصاء وكراهيته ومعاداة الآخر.

وأعلنت عن اطلاق الشبكة العربية للسلام بهدف خلق لغة مشتركة أساسها السلام والأمن ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعارف والتعايش السلمي بين أتباع الديانات.

وتوجهت الجوعان بكلمتها الى المؤتمر باعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب التطور العالمي في مجال التعليم وتساعد النشء على تحفيز العقل والتحليل والنقد بديلاً عن الاساليب الحالية لتحصين الطالب العربي ضد الأفكار المتطرفة وتضمين المناهج بالقيم الروحية والأخلاقية النابعة من تعاليم الأديان السماوية والثقافة العربية التي تُجرّم العنف و القتل والتطرف والارهاب، وكل ما يؤجج الطائفية من أجل غرس معنى السلام والقيم الانسانية التي تزرع في نفوسهم أهمية الوطن وأهمية أن نعيش في أمن وأمان بسلام، ومعرفة الحقوق والواجبات والانتماء الحقيقي وتلبية تطلعات الشعوب واعلاء مفهوم التضامن العربي عبر استراتيجيات التعليم والتدريب والاعلام.

وأكدت أن تعزيز دور الاعلام في منع الارهاب وتعزيز مفهوم السلام يحتاج الى تنفيذ استراتيجيات اعلامية عربية مشتركة وبث مفاهيم اعلامية عربية موحدة للتنديد بالارهاب وبيان خطورته والتشديد على شيوع ثقافة السلام، كما طالبت بتأسيس آلية وطنية لتنظيم الاعلام ومرصد اعلام وطني يهدف الى رصد وتحليل وتفنيد خطاب الاعلام الاقصائي وترسيخ مفاهيم الاعتدال وتقبل الآخر وبث وسائل اعلامية بمختلف اللغات والتأكيد على عدم ربط العنف والارهاب بالدين الاسلامي.. وأشارت الى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز القيم الصحيحة لمختلف الأعمار لا سيما الأطفال والشباب، والى أن الاسلام هو جوهر الاديان الثلاثة ومنهج الاديان السماوية التي تدعو الى الخير والمحبة ونبذ العنف والارهاب وبالتالي فهو الجسر والقانون الذي يحقق سيادة السلام في العالم.

ونوهت الجوعان الى فخرها وزهوها كونها تنتمي لدولة رمزها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الانساني (رجل السلام) في ظل عالم منشغل بما يدور من حروب طاغية ونزاعات ينتج عنها ضحايا فضلاً عن الارهاب الذي طال العالم.

وبينت مدى التقدير والاعزاز الذي يقدمه قائد العمل الانساني للعالم ما جعل معهد المرأة للتنمية والسلام يأخذ على عاتقه مبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي ان لم يكن أيضاً على المستوى الدولي لتكريم القائد العربي أمير الكويت صاحب السمو (رجل السلام) في ملتقى السلام بالقاهرة بتاريخ 13 مايو 2018 برعاية وحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.

وأنهت الجوعان كلمتها بأن السلام لا يولد في المؤتمرات الدولية.. بل في قلوب الناس وأفكارهم.. ولا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدل.. وأنتم اليوم تبحثون عن صيغ قانونية عادلة لمكافحة الارهاب.. فالسلام الحقيقي ليس مجرد انعدام التوتر.. بل هو وجود العدالة فالانتصارات الحقيقية هي انتصارات السلام وليس انتصارات الحروب. والقانون هو العدالة فاذا ما وجدت وجد الوعي بالثقافة القانونية.

