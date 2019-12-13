وطن النهار

أكد اكاديميون كويتيون أمس الخميس ان كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في الدورة الـ40 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بثت روح التفاؤل والطمأنينة في نفوس ابناء الخليج.

واضافوا في تصريحات متفرقة لـ (كونا) ان سمو الامير اخذ على عاتقه توحيد الصف الخليجي وتقريب وجهات النظر بين اعضاء المجلس والاسراع في حل الازمة الخليجية منذ بدئها ايمانا منه بأهمية الوحدة والعمل العربي المشترك في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة غير المستقرة.

وقال استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور محمد العتيبي ان الخطاب الابوي لسمو الامير في القمة الخليجية لامس مشاعر ابناء الخليج الواحد التواقين لعودة هذه المنظومة لسابق عهدها.

واضاف العتيبي ان كلمة سمو الامير جاءت مطمئنة بأن الكويت مستمرة في جهودها الحثيثة لرأب الصدع الخليجي وتحقق تقدما كبيرا في هذا الاتجاه.

واوضح ان تلك الكلمات عبرت عن الحرص والاهتمام والتفاني من قبل سموه لمصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي في اهمية الحفاظ على هذا الكيان المميز في المنطقة.

وذكر ان هذا «النهج الحميد من قبل قائد العمل الانساني ليس بغريب فقد دأبت الكويت عبر سياستها الخارجية على اطفاء الحرائق اينما وجدت استلهاما من نهج سموه الذي يحرص على ان يكون للكويت اثر طيب في كل بقعة من العالم».

بدوره قال استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان سمو الامير «عودنا في كل محفل تشارك فيه الكويت على لغة التفاؤل والحث على التآخي وتعزيز اطر التواصل والمحبة بين الدول ولاسيما أن سموه في القمة الخليجية يحضر وهو يسعى لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء».

واضاف العجمي ان سموه اكد خلال كلمته في قمة الرياض الاخيرة استمرار الكويت في نهجها المحمود للاصلاح الخليجي وتوحيد الكلمة حتى يعود المجلس كما كان.

واوضح ان تأكيد سموه على ان قمة الرياض تعد خارطة طريق للوصول الى التكامل الخليجي هو تجسيد لنظرة سموه التفاؤلية حيال الوضع الخليجي. واشار الى ان الشعوب الخليجية بحاجة كبيرة لمثل هذا الخطاب الباعث للامل والمجدد لروح التعاون لاسيما ان منطقة الشرق الأوسط تعيش في حالة مضطربة تدعو مجلس التعاون الى توحيد كلمته وتعزيز تواصله لمواجهة الاخطار المحيطة.

وذكر العجمي ان سمو الأمير لم يترك الباب مفتوحا للتكهنات حيث اكد في نطقه السامي انه في حال لم تعزز الدول الخليجية تنسيقها فإن التحديات كبيرة.

وبين ان موقف الكويت وسمو الامير الشيخ صباح الأحمد لم يتغير طوال الازمة الخليجية وان دعوة سموه لوحدة الصف الخليجي كانت ومازالت هي الخطاب الاكثر تركيزا في جميع المناسبات.

من جهته قال استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور حسين ابراهيم لـ (كونا) انه من الملاحظ في هذه القمة الخليجية تركيز قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ترسيخ مفهوم الوحدة الخليجية.

واضاف ابراهيم ان الكويت ولكل الاعتبارات التاريخية التي صاحبت انشاء المجلس تبدي حرصا كبيرا على تماسك هذه المنظومة مشيدا بخطاب سمو امير البلاد الذي جاء واضحا وصريحا وداعيا للتمسك بوحدتنا الخليجية واذابة جميع الخلافات.

واكد ان سمو الامير لم يأل جهدا في سعيه المبارك «للملمة» الأزمة التي نشأت بين الأشقاء منذ اندلاعها.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم لـ(كونا) ان كلمة سمو الأمير كان لها اثر طيب لاسيما مع النظرة التفاؤلية لسموه بانهاء الخلاف بين الأشقاء قريبا.

واضاف الغانم ان تعبير سموه بأن القادم افضل من الماضي توحي بأن الازمة في طور الانفراجة وان الاجتماع المقبل ربما سيشهد تمثيلا عاليا لكل دول الخليج.

واكد ان الايام الاخيرة شهدت انجازات كبيرة في ما يخص الازمة الخليجية مستشهدا بذلك بمشاركة كل دول المجلس في (خليجي 24) الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة الاسبوع الماضي.

