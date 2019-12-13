وطن النهار

أكد البروفيسورالكويتي أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية د.جاسم الحسن أن المادة التي توصل لاكتشافها ستقضي على مرض السكرى من جذوره كما أنها ستشفي مرضى سرطان البنكرياس الذي يعد أخطر أمراض السرطان على الإطلاق والذي لم يتم اكتشاف أي علاج له حتى الآن لافتا الى أن مريض سرطان البنكرياس لايعيش أكثر من شهور قليلة مشيراً إلى ان علماء الطب حول العالم ركزوا أولا على ضرورة علاج أمراض سرطان البنكرياس ثم سرطان الكبد والكبد والرئة والجلد.

وبين الحسن في محاضرة تحدث فيها عن إكتشافه أول أمس في ديوان فيصل العمر أنه يدير من الكويت الآن مراحل تطور وتجارب اكتشافه من قبل أهم مراكز الطب عالميا لافتا الى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنت اكتشافه ولذا أرسلته لمحكمين عالميين قبل البدء في تمويله.

ولفت الحسن إلى أن بداية اكتشاف مادته كانت من خلال تجربتها على بعض الأورام في العيون والأقدام التي تم علاجها بصورة قوية والتي كانت ستحتاج إلى استئصال ولكن بعد أن قام بوضع مادته على تلك الأورام شفيت تماما، مبينا أن كل النتائج المخبرية في أكبر المراكز العالمية أكدت أهمية اكتشافه واعتبرته سابقة لم يتم التوصل إليها حتى الآن.

وبين أن اكتشاف مادته هذه سترفع اسم دولة الكويت عالياً في المحافل الطبية العالمية، مبينا أنه عالج بعد امراض القدم السكري بعض أن عجز عنها الطب في المستشفيات مفيدا أن مريضا جاءه يعاني من انتفاخ في قدميه وأخبره أنه سيتم بتر ساقه ولكن بعد وضع مادته على قدمه شفيت بعد ثلاثة أيام بحمد الله «وكأنه ماكو شيء في قدمه»، كما أن مادته هذه وصلت لعلاج قدمه الأخرى بعدما وصل مفعولها إلى الدماء فعالجت تلقائياً القدم الأخرى.

وذكر الحسن أن هناك بعض من علماء العالم أعربوا عن اشاداتهم بنتائج هذه المادة التي تقضي على السكري خاصة وأن هناك مليونين ونصف المليون من تبتر اقدامهم بعد تغلغل السكري فيها كما بينت الأبحاث أن 52% ممن يتم بتر اقدامهم يموتون عقب البتر بعامين تقريبا إما نتيجة للحالة النفسية السيئة أو لأسباب أخرى لم يتوصل الطب لها ولكن إكتشافه لمادته تلك سيقدم للبشرية أكبر إنجاز علمي على مستوى العالم حيث سيقضي تماما على هذا المرض من جذوره.

من جانبه أعلن فيصل العمر عن مساهمته في لنج الابحاث ليستكمل البروفيسور ابحاثه العلمية في البحر.

وعقب الندوة قام العمر بتكريم الضيوف، مؤكداً على ان التكريم يأتي ترسيخاً لدور الديوانية ومسؤوليتها الاجتماعية في احتضان أصحاب الفكر بكل المجالات، وعلى رأسهم المعلم الذي يحتاج لدعم دائم وتكريم مستمر لانه السبب في ان نكون هنا وان نرفع علم الكويت في المحافل الدولية، مشيراً الى ان الديوان عليه، كذلك مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع ومن هذا المنطلق كان علينا جميعاً ان نستمع لوجهتي النظر، وهذا ما جلبت عليه ديوانيات الكويت.

