وطن النهار

أعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أول من أمس الأربعاء أنه تم إضافة الكويت على قوائمها للتراث غير المادي وبشكل خاص بسبب انتاج نخيل التمر والأنشطة الثقافية المرتبطة به.

وأوضحت المنظمة أن اجتماع اللجنة الدولية للحكومات المنعقد في بوغوتا بكولومبيا اختار تسعة أنشطة ثقافية لتكون جزءا من العناصر المضافة إلى «القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية».

وقالت (يونسكو) إنه في ملف الدول الـ14 المتقدمة والتي تضمنت الكويت «ساهم النخيل على مر القرون في نشأة العديد من الحرف اليدوية والمهن والتقاليد».

وأشارت الى أن أولئك الذين يحافظون على الجوانب الثقافية وينظر إليهم على أنهم «حاملون وممارسون» هم أصحاب مزارع نخيل التمر والمزارعون الذين يرعون النبات والحرفيون الذين ينتجون المنتجات التقليدية وما يتصل بها وتجار التمور والفنانون وفنانو الأداء للفولكلور المرتبط مثل رواة القصص والقصائد.

وأكدت أن نخيل التمر لعب لعدة قرون دورا محوريا في مساعدة الناس على مواجهة التحديات في بيئتهم كما أن هذا النخيل له «أهمية ثقافية» وقد أظهر بانتشاره مشاركة المجتمعات لحمايته.

وختمت المنظمة الأممية بالقول إن نخيل التمر وما يرتبط به من معارف ومهارات وتقاليد وممارسات يستحق مكانا في قائمة التراث. وبالإضافة إلى الكويت تضمنت القائمة كلا من البحرين ومصر والعراق والأردن وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

