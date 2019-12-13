وطن النهار

قالت الهيئة العامة للشباب الكويتية انها ستطلق برنامجا للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بمركز شباب القصور في يناير المقبل لتمكين الشباب في هذه المجالات تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035). وأوضح المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري في تصريح صحافي أمس الخميس عقب انعقاد الاجتماع الاول للجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا في مقر الهيئة ان البرنامج سيتضمن فعاليات عدة ومشاريع في المجالات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي. وأضاف المطيري ان من اهم مشاريع البرنامج هو الذكاء الاصطناعي ومختبر الروبوتكس والالكترونيات وبرامج البحث العلمي المتعددة والتي ستنقسم الى عدة مجاميع منها تكنولوجيا النانو والطاقة والاحياء والجيولوجيا ومجموعة المياه. وأوضح ان الفئة المستهدفة للانضمام للبرنامج تتمثل بجميع الشباب الكويتيين من الجنسين ممن لديهم شغف وحب لهذه المجالات بدءا من طلاب المرحلة المتوسطة مرورا بطلبة الثانوية والجامعات وانتهاء بالموظفين حتى عمر 34 عاما. ولفت الى ان البرنامج سيتيح الفرصة للشباب المبدعين لابراز طاقاتهم وبناء قدراتهم في المجالات العلمية التي يرغبون فيها بشكل تفاعلي عبر مشاركتهم في محاضرات تطبيقية وورش عملية ستقام في المركز وفي الحافلة الابتكارية باشراف متخصصين في هذه المجالات. وذكر ان الجهات المشاركة في هذا البرنامج المهم هي وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها اكبر الجهات الحاضنة للشباب اضافة الى معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. واضاف ان من الجهات المشاركة ايضا الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وذلك لاستقطاب الشباب المبدعين من ذوي الهمم اضافة الى مشاركة مميزة من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الكويتية لدعم المخترعين، مشيرا الى ان الهيئة ترحب بأي جهة حكومية او من القطاع الخاص للمشاركة في البرنامج.