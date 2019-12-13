دفتر أحوال

تسبب حادث تصادم وانقلاب لسيارة دفع رباعي على طريق الفحيحيل السريع باتجاه مدينة صباح الأحمد بوفاة مواطنتين تعملان في مهنة التدريب خلال تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس باحدى المدارس.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني الى ان بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الفحيحيل السريع باتجاه مدينة صباح الأحمد، وعلى الفور توجه رجال المرور لموقع الحادث حيث تبين بان حادثا وقع بين سيارتين احداها دفع رباعي انقلبت ما تسبب بوفاة مواطنتين معلمتين باحدى المدارس في منطقة صباح الأحمد.

تبين بان الضحيتين كانتا في طريقها الى المدرسة لمتابعة تجهيزات لجان امتحان الصف الخامس.

وعليه تم نقل الجثتين فيما تم تخطيط الحادث وضبط قائد السيارة الاخرى وحجز على ذمة القضية.

