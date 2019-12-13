دفتر أحوال

اصل رجال الادارة العامة للجمارك تصديهم لمحاولات تهريب الممنوعات الى داخل البلاد حيث تمكن رجال جمارك «T4وT5» من ضبط 4 مسافرين وهم سعودي ومصري وهنديان، وصلوا الى البلاد في غضون الأيام القليلة الماضية وبحوزتهم مخدرات من مادتي الماريغوانا والحشيش الى جانب مؤثرات عقلية، هذا وصدرت التعليمات باحالة المهربين الأربعة الى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم وذلك بعد اعداد محاضر بالضبط.

وكان رجال جمرك الـT4 اوقفوا 3 مسافرين مصري وهنديين بعد الاشتباه بهم وبتفتيش امتعتهم عثر بداخلها على كميات من الماريغوانا وحبوب، في حين وصل المسافر السعودي من الولايات المتحدة الأميركية وكان يخفي ماريغوانا في عبوة زجاجية فيما كان الوافد العربي يخفي عبوة مماثلة لدى وصوله من دولة آسيوية كما تم ضبط الوافد الآسيوي عقب وصوله من دولة آسيوية بخلاف دولة موطنه وكان يخفي حبوباً وماريغوانا في علب ورقية.

وفي الـT5 اشتبه مفتش في آسيوي وصل هو الآخر من موطنه وبتفتيش أمتعته عثر بداخلها على 60 كيساً بداخلها مخدر الحشيش وزنت المضبوطات نحو 250 غراماً.

وتحذر الادارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة ومخالفة القوانين الجمركية وتؤكد ان جميع المنافذ الجمركية تقف بحزم وقوة حيال اي محاولة لتهريب الممنوعات.

