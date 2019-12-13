دفتر أحوال

التهم حريق هائل اندلع في مخيم تابع لوزارة الاشغال العامة في بر عريفجان ما يقارب من 12 خيمة قبل السيطرة عليه من قبل رجال الاطفاء وذلك خلال وقت قياسي دون وقوع اصابات. وكان بلاغ ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في عدد من الخيام في بر «عريفجان» وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الزور لموقع البلاغ حيث تبين بان مخيماً تابعاً لوزارة الاشغال العامة اندلعت به النار واتت على 12 خيمة فتمت محاصرة النار حتى لا تمدد الى المخيمات المجاورة واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات. ومن جانبه اكد مصدر اطفائي الى ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق اسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وعدم امتداد النار الى الخيام المجاورة. واوضح المصدر بان ادارة مراقبة التحقيق في الادارة العامة للاطفاء شرعت في عملها والتحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.