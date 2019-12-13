إيمانيات

يقول سبحانه وتعالى: (اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (الاسراء/ 9). القرآن الكريم هو النبع الأساسي للتعاليم الالهيّة، وهو الكتاب الالهيّ الوحيد الذي لم يُحرّف، ومنه تُستنبط الأحكام الشرعية، والقواعد العامّة للحياة، وهو صالح لكلّ زمان ومكان. ويقول تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (يونس/ 57). هو كتاب السفر الى الله تعالى وباب الوصول اليه، وكتاب تهذيب النفوس، فهذا الكتاب الشريف هو الكتاب الوحيد في السلوك الى الله والالتزام بالآداب والسنن الالهيّة، وأعظم وسيلة للربط بين الخالق والمخلوق والعروة الوثقى والحبل المتين للتمسُّك بعزّ الربوبية. وأيضاً قوله تعالى: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) (آل عمران/ 138). انّ المؤمن الذي يسعى لتزكية نفسه ويقوم بمجاهدتها، لابدّ له من أن يرتبط بالقرآن ويتجه نحو تعميق هذا الارتباط حتى يكون القرآن نوره في الدُّنيا ومصباح سيره الى ربّه تعالى ويكون عمله بالقرآن الكريم صك نجاته في الآخرة من العذاب وليحقّق له الفوز الأكبر برضوان الله وجنّته. ولأجل أن يكون الارتباط بالقرآن الكريم متيناً وعميقاً، يجب أن يتلقّى المزكي لنفسه القرآن تلقياً صحيحاً، وانّ التلقي الصحيح للقرآن لا يكون الّا حين تتوفر مجموعة من الأُسس الصالحة في نفس هذا الانسان المتلقّي.

ورد عن الامام الباقر (عليه السلام): «انّ القرآن يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر». وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده». وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «واعلموا أنّه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فانّ فيه شفاءٌ من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغيّ والضلال. فاسألوا الله به وتوجّهوا اليه بحبّه، ولا تسألوا به خلقه».

للقرآن الكريم في حياتنا قيمة القاعدة الفكرية والروحية التي ترتكز عليها عقيدتنا كمسلمين والمنطلق الذي تنطلق فيه آفاقنا في الميدان الاجتماعي والحضاري، والمنهج الذي ينظّم حياتنا على أساس متين من العدالة والاستقامة، وهو قبل كلّ شيء وبعد كلّ شيء كتاب الله الخالد الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) (فصلت/ 42)، فما يقرّره ويحكم به، يُعتبر حقيقة نهائية في نظرنا اذا أحسنا فهم ما يقرّره وما يحكم به. وبهذا كان مقياساً نحاكم على أساسه أية فكرة وأية عقيدة ونحدّد قيمتها من حيث صحّتها أو أصالتها في الاسلام أو فسادها وبعدها عنه.

هذا هو القرآن الكريم، الذي هو نفحةٌ ربّانيةٌ، من نفحات الله تعالى على عباده.. يملأ قلوبهم ايماناً ومودّةً واخاءً وصفاءً ورحمةً وعطاءً.. ويشيع فيهم الأخلاق الفاضلة، والصفات الكريمة، التي تسمو بها الحياة، التي تسمو بها الأُمّة وتسمو بها الحياة الى أعلى قيم المجد والخلود، هذا هو القرآن.. هذا هو القرآن الكريم. فقراءة الآيات تعني: مشاهدة آثار الله في الوجود، والتفكّر بها، والتدبّر فيها، يقول أمير المؤمنين الامام عليّ (عليه السلام): «لا خيرَ في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبُّر فيها».

