إيمانيات

الانسان في ديننا الاسلامي هو الكائن الذي اختصه الله بالوعي دون باقي المخلوقات، بما أودع فيه من قوى المعرفة والادراك باعتباره كائن الأمانة المتمثّلة في اعمار الكون مِصداقاً لقوله عزّوجلّ في كتابه العزيز: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود/ 61).. بهذا التكليف الأرضي اكتسب الانسان شرفاً وكرامةً، فأصبح مفضَّلاً على بقية المخلوقات الأُخرى، والتفضيل بهذا المعنى يُراد به تشريف الانسان فوق غيره؛ لأنّ الله فضَّله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه ودفع الضرر عنه بأنواع المعارف والعلوم.

انّ الاسلام دين يُعنى بكرامة الانسان؛ فجعله نفسياً غير مبذول ولا ذليل، وهو تكريم يستحقه الانسان في ذاته بحكم انسانيته القائمة على ثنائية المادّة والروح. ومن عظمة الاسلام أنّه وضع مقاييس جديدة لم يألفها الناس قبل ظهوره، فمن ذلك أنّه جعل كلّ انسان مكرَّماً بوصفه من بني آدم فبصفته الانسانية تلك لا يجوز بحال من الأحوال أن تتسلط عليه قوّة فتسلبه كرامته، أو تحرمه منها كلاً أو جزءاً، هذا فضلاً عن أنّ الاسلام قد ربط المسلمين برباط الأخوّة التي تزول معها جميع الفوارق من نسب عريق، ومال وفير، وجاه عريض.

غاية الاسلام من وراء حرصه على كرامة الانسان، وبالتالي على حقوقه هي بناء المجتمع الآمن الذي يشعر فيه الفرد بالطمأنينة على ماله، وعلى عرضه، وعلى نفسه، واقامة حياة ترتكز على الفضيلة، يسودها التعاون بدل التناكر، والاخاء مكان العداوة والبغضاء، والسماحة والاعتدال بدل التطرُّف، والسلام بدلاً عن الصراعات والحروب.. انّ الاسلام هو دين الكرامة الانسانية بحقّ لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الاسراء/ 70). تكريم الانسان واعطاؤه المكانة التي تليق به وتفضيله على كثير من المخلوقات ظاهرة متميّزة في الآيات القرآنية، وقد اكتسب الانسان هذه المكانة لكونه تحمّل المسؤولية، وخصّه الله بصورة مميّزة في خلقته، وفي قدراته العقلية والنفسية، التي مكنته من استيعاب حقيقة الرسالات السماوية.

وكان الخطاب في الآيات البيّنات للناس جميعاً بدون تمييز بين جنسهم ولونهم ولغتهم ووضعهم الاجتماعي، فكلّهم مطالبون بالالتزام بما جاء فيها، يعبدون الله وحده ويقرّون بما أنعم عليهم من نِعَم ظاهرة وخفية، وبما رزقهم من الطيِّبات. وهذه الاشارات لها دلالة قوية في كون الانسان مخلوقاً مكرَّماً ومفضَّلاً، فقد صوَّره الله في أحسن صورة وأمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه فسيح جنّاته قبل أن ينزل الى هذه الأرض، وجعل له عقلاً، وسخَّر له كلّ ما في الأرض من طيِّبات وأرسل له الرُّسل، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) (الأعراف/ 10). والسجود لآدم هنا ليس عبادة له، وانّما هو تكريم وتبجيل لمخلوق له خصائص فكرية وبيولوجية ونفسية لا تُوجد في مخلوقات أُخرى، وحينما امتنع ابليس عن السجود فلأنّه لم يدرك الخصائص التي ركّبها الله في الانسان معتبراً نفسه أفضل ممّن خلق من طين. ويظهر تكريم الانسان في أسمى تجلّياته وكماله في أنّ الله جلّ جلاله جعل المخلوقات مسخَّرة لخدمته ولتوفير حاجياته وتخفيف المشاق عنه، قال الله تعالى: (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (ابراهيم/ 32-34).

