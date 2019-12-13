إيمانيات

الخير هو كلّ عمل يعود على صاحبه أو على الآخرين بالنفع والسعادة، يقول الامام عليّ (عليه السلام): «كفى بفعل الخير حسن عادة». وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن دلّ على خير فله مثل أجر فاعله»، فمن دلّ على خير كعلم ومال وعمل صالح له أجر كأجر فاعله في الكم والكيف لأنّ الثواب على الأعمال من فضل الله يهبه لمن يشاء على ما صدر منه.

انّ الأعمال التي نقوم بها حسنة كانت أو سيِّئة كلّها بذور تنمو في مزرعة هذا العالم، ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الدُّنيا مزرعة الآخرة، وكلّ امرىءٍ يحصد ما يزرع»، لذلك لا يضيِّع عمل في هذا العالم، بل انّه ينبت في أعماق أرواحنا وفي أعماق المجتمع، ومن ثمّ في طيّات هذا العالم الذي تحيطه شتّى العوامل المساعدة على النمو.

طلب أحدهم من أمير المؤمنين الامام عليّ (عليه السلام) أن يعظه، فقال (عليه السلام): «لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول الأمل».

يقول تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) (النحل/ 97). جاءت الآية لتؤكّد على شخصية العامل المؤمن بالله، بالاضافة الى طبيعة العمل، بحيث تتصل الصفة الذاتية للعقيدة في فكره، بالصفة الموضوعية للعمل الصالح، فليس للكافر على الله شيء، وان كان عمله جيِّداً في نفسه. وربّما كان للعمل الصالح في نفسه بعض الآثار والنتائج المادّية التي قد تكون بمثابة الأجر التكويني الذي يجعله الله للعمل، ليستمر في وجوده الفاعل من موقع الخصائص الذاتية له، اذا لم تكن له دوافع ايمانية وروحية تتصل بالله. ويقول أيضاً: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (الجاثية/ 15)، أي من عمل بطاعة الله في هذه الدُّنيا، فائتمر لأمره، وانتهى عمّا نهاه عنه، فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل، لأنّه يُجازى عليه جزاءه. فكلّ متقرّب الى الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أنّ عمله انّما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة، ويرجو دوام التفضل من الله عليه في الدُّنيا، فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك.

ما أجمل المجتمع حين تعمه روح التسابق الى فعل الخير، ويشيع فيه توجيه النصيحة المخلصة وتقبل الوصية النافعة، انّه مجتمع الاسلام والايمان وموطن الرضى من الرحمن.

